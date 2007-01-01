Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Калужане просят отремонтировать дорогу у дома на Луначарского
Общество

Калужане просят отремонтировать дорогу у дома на Луначарского

Дарья Джуманова
12.09, 10:36
0 383
В четверг, 11 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте, эта печальная дорога к дому 45 по улице Луначарского, жалобы не помогли, сплошные отписки, помогите, пожалуйста, я вчера бампер себе оторвал.

В городской управе посоветовали обратиться в управляющую компанию. Там должны выяснить, кому принадлежит территория дороги и как она разделена между дворами соседних домов. Если это территория УК, то она должна знать, когда планируется ремонт.

