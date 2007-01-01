Шапша провел личный прием в Боровске

Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил Боровск 11 сентября с рабочим визитом и провёл личный приём граждан. В ходе встречи он сообщил, что до конца года в городе планируется построить подвесной пешеходный мост на улице Рабочей, который соединит два микрорайона. Инициатива была озвучена представительницей совета ветеранов.

Шапша отметил, что благодаря росту экономических показателей регион может реализовывать больше социальных проектов. В частности, из областного бюджета будут выделены средства на приобретение автомобиля для центра социальной помощи семье и детям «Гармония», чтобы обеспечить транспортировку более чем 50 воспитанников на занятия, медицинские процедуры и обследования.

Также губернатор затронул вопросы здравоохранения: ремонт лифтов в районной больнице будет проведён поэтапно, а неисправный весной компьютерный томограф должен быть отремонтирован к 15 ноября. В ближайшее время в ЦРБ также установят цифровой рентген, флюорограф и маммограф.

Касаясь ситуации в Балабаново, глава региона сообщил, что ранее были выделены 17 земельных участков для военнослужащих, награждённых орденами Российской Федерации. Однако к этим участкам пока нет подъездной дороги. Шапша поручил администрации района контролировать сроки начала и завершения строительства - работы уже начаты, а финансирование предусмотрено в бюджете на следующий год.