Калужанка обратилась к властям из-за проблем с банковской картой в общественном транспорте

Горожане столкнулись с необычной ситуацией: их исправные банковские карты перестали работать для оплаты проезда. Причина — карты попали в «стоп-лист». Власти пока не могут решить проблему, ограничиваясь формальными отписками.

Первый сигнал о проблеме прозвучал в комментариях под постом городского головы Дмитрия Денисова в четверг, 11 сентября.

- Здравствуйте, может, здесь ответят компетентные представители УКТ? Если банковская карта оказалась в стоп-листе, а человек не пользуется ни смартфонами, ни компьютером, то как ему эту самую карту из стоп-листа вытащить? По телефону УКТ сказали, что не компетентны в данном вопросе, - написала Елена.

В управлении городского хозяйства ответили, что этот вопрос не входит в компетенцию УКТ и посоветовали обратиться в банк.

- Уже обращались. Банк сказал, что это в компетенции перевозчика, они операцию совершают, от УКТ отказ. В других же точках человек без проблем оплачивает этой банковской картой, со стороны УКТ стоп стоит, - парировала женщина.

Еще одна жительница города поделилась похожим опытом, который закончился сам собой.

- У меня тоже так было: я оплачивать, а карта не работает. Потом позвонила, и сказали, что карта в стоп-листе у перевозчика! Так как езжу нечасто, оно само как-то прошло. Но осадочек, как говорится, остался. Особенно странно себя ощущаешь, если нет наличных. Банк не виноват, у тебя вроде и деньги на счету есть, а оплатить поездку не можешь, - поделилась она.

Несмотря на публичный характер обсуждения, городские власти так и не предложили ясного алгоритма решения проблемы.