Главная Новости Общество Невыносимый запах: жители села в Малоярославецком районе остались без контейнеров для мусора
Общество

Невыносимый запах: жители села в Малоярославецком районе остались без контейнеров для мусора

Дарья Джуманова
12.09, 09:49
0 212
Читайте KP40.RU:
О проблеме в четверг, 11 сентября, рассказала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.

- Село Маклино страдает, когда будет установлен контейнер для мусора? Мусоровоз уже приезжал пять раз, сфотографирует, что нет контейнера, и уезжает. А площадка, которую оборудовали под контейнер для мусора, вся уже завалена мусором, невыносимый запах стоит, - написала она.

В районной администрации прокомментировали ситуацию. По их словам, поставка новых контейнеров задерживается, и именно поэтому площадка была временно закрыта. Жители бросают мусор через ограждение. Перед тем как установить новые баки, скопившиеся отходы вывезут. Ориентировочный срок решения проблемы — конец сентября.

