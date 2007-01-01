Афиша Обнинск
Общество

Калужане рассказали, сколько времени тратят на рабочие чаты

Дмитрий Ивьев
12.09, 09:21
По данным исследования сервиса SuperJob, опубликованным 12 сентября, почти половина компаний в Калуге (46%) использует для общения только общедоступные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram. Ещё 34% организаций применяют как корпоративные, так и публичные платформы, а 10% работают исключительно с корпоративными инструментами.

В среднем сотрудники тратят на переписки в чатах около 28% рабочего дня. При этом 14% респондентов сообщили, что более половины своего рабочего времени заняты ведением диалогов. Женщины проводят в чатах чуть больше времени - 29%, мужчины - 26%. Молодые сотрудники до 35 лет уделяют переписке 30% рабочего времени, тогда как горожане старше 45 лет - всего 22%.

Большинство работников (67%) считают, что мессенджеры помогают в работе. Однако среди тех, кто тратит на чаты более 50% времени, доля считающих их полезными снижается до 63%, а 22% уже отмечают, что переписка мешает. Среди тех, кто проводит в чатах менее 10% рабочего времени, лишь 7% жалуются на помехи.

Тем не менее, лишь в одной из ста компаний введены «периоды тишины». Чаще всего самостоятельно ограничивают уведомления молодые сотрудники.

