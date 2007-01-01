Калужан напугала реклама рэпера через QR-коды

Горожане массово жалуются на подозрительные листовки, развешанные по всему городу.

В четверг, 11 сентября, и утром пятницы в наш чат-бот обратной связи поступило множество сообщений о подозрительных листовках с QR-кодами, расклеенными по всему городу.

Их заметили уже даже в Мосальске.

- Здравствуйте, постоянно висят какие-то странные кьюар коды в Калуге, - пишет наш читатель Ефим под присланной им фотографией кода на подъезде.

- На улице Кирова все увешано какими то кодами, - жалуется калужанка Маша.

- Добрый вечер, на всех переходах в центре Калуги расклеены подозрительные объявления, будьте бдительны калужане, - призывает к осторожности Наталья.

- Здравствуйте, я заметила кьюары, которые висят в центре города, аж у Мосальска, Калужской области, - сообщает еще одна наша читательница Юлия и прилагает к сообщению фото стены подъезда с листовкой.

Мы отсканировали присланный код и оказалось, что это - реклама какого-то рэпера.

На сайте, ссылка на который зашита в код, прямо указано, что это некий социальный эксперимент и реклама его творчества.

Однако если что и показал этот эксперимент, так это то, что такой вид продвижения весьма сомнителен, так как направленная на профилактику мошенничеств пропаганда правоохранителей прочно вбила в головы людей, что незнакомые коды опасны.

И, судя по тому, что калужане и жители области не сканируют рекламный QR-код, а массово жалуются на него, этот способ уберечь людей от преступников работает.

Также стоит заметить, что подобный способ прорекламировать свое творчество может грозить рэперу штрафами. Ведь размещение рекламы на столбах нарушает правила благоустройства, а за это предусмотрено административное наказание.