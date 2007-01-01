В Жиздринском районе перезахоронили останки защитников Родины

Накануне 82-й годовщины освобождения Жиздринского района от немецко-фашистских захватчиков в посёлке Дубищенский прошло торжественное перезахоронение останков солдат Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковых работ. Об этом сообщил 11 сентября глава администрации Жиздринского района Александр Барыбин.

В ходе проведённых мероприятий члены брянского поискового отряда «Тишина» подняли останки 33 воинов. Личность одного из погибших была установлена - это Севергин Фёдор Максимович, родившийся в 1915 году в селе Зырянск Прибайкальского района Бурято-Монгольской АССР. Планируется передать его останки родственникам для захоронения на малой родине.

Александр Барыбин выразил благодарность поисковикам за их важную и неравнодушную работу, подчеркнув, что сохранение памяти о солдатах, одержавших победу над фашизмом и защитивших страну, является одной из ключевых задач для общества и государства.