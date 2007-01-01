Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Жиздринском районе перезахоронили останки защитников Родины
Общество

В Жиздринском районе перезахоронили останки защитников Родины

Дмитрий Ивьев
11.09, 16:16
0 334
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Накануне 82-й годовщины освобождения Жиздринского района от немецко-фашистских захватчиков в посёлке Дубищенский прошло торжественное перезахоронение останков солдат Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковых работ. Об этом сообщил 11 сентября глава администрации Жиздринского района Александр Барыбин.

В ходе проведённых мероприятий члены брянского поискового отряда «Тишина» подняли останки 33 воинов. Личность одного из погибших была установлена - это Севергин Фёдор Максимович, родившийся в 1915 году в селе Зырянск Прибайкальского района Бурято-Монгольской АССР. Планируется передать его останки родственникам для захоронения на малой родине.

Александр Барыбин выразил благодарность поисковикам за их важную и неравнодушную работу, подчеркнув, что сохранение памяти о солдатах, одержавших победу над фашизмом и защитивших страну, является одной из ключевых задач для общества и государства.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhwNVpUd3J6VjRXZmR5SDlPREhiV1E9PSIsInZhbHVlIjoiOHVHZDFXVXA5bFBIVEpyYUtGZ1dhTDNhOXM3eHptbjhVY05qMjFtMVdOL2FOSllXdXZrcHllZW9INi9lSnpBaVV2cDV5UVkrNEpKdjNNRzN6YStybGVYUzlqdnJtTFBsc0JsMWhRM25JMDFmdWdkb2QydVRReExaYm9CQWxRV1lVMWhQUlZ0bXdHdm41Z2REM2J5czBZTHFmQ0MyYk5yaTIzK0V1RTA1RDZrZmdjS1I0Y2dFY0QyVjFWKzhlOEVxQlJuMnJDVTNyS1pLWVBTYkVXTjAxN2Y4d1RLNFk2Q0VjTXN6QUxmYW5HU1BKWE5lajN1aFc2R0FhWUtHZnRmYVc5VTVicnVSZ01BenNSWG1ncUJ3endaT2ZrOVRnVndUT05zQWIwak55TmFCTTducE1JSlhFMHNFM2hOT29KdkN2SFVRRHUxRWl1dzU2V1Z1ZzNXUW1qZVFBTVhrT2NnSnU2MmdqZDNjS3pQc1R1S29nWGVpdWp1aXVId0pBaEoycTIvZnRtM3NlRVNUNjJBTnRvU2RlRkM4bDdiczJacHhIZEpmbjF2QVVOb3E3ZHdCVXltL3FiWXNIR0tUYlE1MyIsIm1hYyI6IjE2ZjExYWEyYzhjMDQ3YzJjMDAxOTY1M2RhYTI5ZWE2ZDljMDRiNmUxOTJiYjA4ZTVmMDBhZDRmNmUyMDRjYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRPNHBUT2FGMWRpdzNqMENUY2NJbWc9PSIsInZhbHVlIjoiZzBjWGk4NTI2REJDOWhqNllSRGttTm9QbXBLalloZUh3UlRnelhHcTJabUUreW5OaTNLb082SE8vRnZYYTN6US8vT0h4UWNBUGhvQ1FWNlBIam9nSXdPMUxtdGoyVXdrZzB2andtTzBMa2gzK0pzVlY1MkNyR2ozWkhzUy9rQnJLcHpBdEljYzkyb2N2aE9pQTZCaE1GQ0JqaWRLSjljNGszZHBNREFiMFJDT0xvWk5RRW9OQTBFUStPQTIyRkNIVkR5RkJ1VS82ZmtvUVNJZjRYOHAzaDE1SHY2NlhpaGlxWmlYMmw1WThnMHQyYlVadXZTOTRSQVFqY3RjWUNLWWVCRjdPckcyZHpVa2hHeUl0T21Cc0dEZzdHK3YrMUlZcmdHOHNHcVBGTURyTXZ1M3ZubEtHQmxMQmJxVWRkVmFNSlc2OEtkTTdCZ24rVE5TNmYyckVBdmxxQmpwNHFiMXNhS1B6dGpraGhDbjNxeWdHeXE2bEdGN0MrUGR5clNwSmJuTnEzOGI0U0pueWxraEp6TjRLZlNxcThSc28vY1ZaMGhvNnpYWlUrWXZpTVJuc0hXRTUwUTZHZ3pId3Z3TlhaZUJVQVQ2dnBKYUtCMElnSkZsTk5vY25FSG9VdkVDYTFXNFBkUW13UFhweU0vaHRIWGx2RmFJcEtkcldaU1R3NmFFUW5RUXNTTkFmMGdONmtybkk0aWl2am9jQ05zVERPdndtSjJPSFZObmE1cEZPRk5EL2htSWpQS3ZRZVJDZFVhbndtdmdqaHdOSDlBU09MTVYvbDgwWEl3VkxmRE8vMUpqTWR2bmhmaFJKU0R5Vi9vd0k3UERYaEtQV2h2UyIsIm1hYyI6IjE5OTAyYTYyOTgyMGNlZTVkY2ZmZDA5MWUxY2JmMDViYjkzNmE1OTcwOTgzZmViYTZjZTU2YTYwN2ZhNGM4ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+