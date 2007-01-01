В Калужской области определили лучших молодых лесников

В регионе завершился конкурс для молодых специалистов лесной отрасли, организованный в рамках региональных мер поддержки профессий, связанных с лесным хозяйством. Об этом сообщили 10 сентября в Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В этом году в профессиональных состязаниях, проводимых ежегодно, приняли участие лесники в возрасте до 35 лет.

По итогам конкурса победителями стали Роман Фирсов из Медынского лесничества, Дмитрий Демидов из Дзержинского лесничества и Александр Ступаков из Калужского лесного хозяйства.

Мероприятие проходит в рамках реализации регионального проекта «Развитие лесного хозяйства в Калужской области», направленного на достижение показателей федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие».