В Калужской области определили лучших молодых лесников
Общество

В Калужской области определили лучших молодых лесников

Дмитрий Ивьев
11.09, 14:10
В регионе завершился конкурс для молодых специалистов лесной отрасли, организованный в рамках региональных мер поддержки профессий, связанных с лесным хозяйством. Об этом сообщили 10 сентября в Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В этом году в профессиональных состязаниях, проводимых ежегодно, приняли участие лесники в возрасте до 35 лет.

По итогам конкурса победителями стали Роман Фирсов из Медынского лесничества, Дмитрий Демидов из Дзержинского лесничества и Александр Ступаков из Калужского лесного хозяйства.

Мероприятие проходит в рамках реализации регионального проекта «Развитие лесного хозяйства в Калужской области», направленного на достижение показателей федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие».

