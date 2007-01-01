Афиша Обнинск
В Кировском районе перезахоронили останки трех советских воинов
Общество

В Кировском районе перезахоронили останки трех советских воинов

Дмитрий Ивьев
11.09, 13:04
0 306
В деревне Анновка с воинскими почестями прошло торжественное перезахоронение останков трёх советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил 11 сентября глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Поисковый отряд «Поиск» обнаружил и поднял останки защитников южнее дороги, соединяющей населённые пункты Латыши и Анновка. Благодаря усилиям поисковиков герои получили достойное захоронение на территории деревни.

Также в ходе мероприятия в деревне Верхняя Песочня у крупного братского захоронения была отдана дань памяти всем, кто погиб в годы войны. Участники церемонии почтили павших минутой молчания, возложили цветы и венки.

Игорь Феденков отметил, что горечь утрат, связанных с войной, не исчезает с годами, и подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто спас Отечество и защитил родную землю. Он выразил благодарность за мужество и героизм, назвав павших героями, и пожелал всем мирного неба, здоровья и благополучия.

Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
