Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мощный, эффективный и прогрессивный: трактор Ростсельмаш 2400 выигрывает битву за урожай
Новость дня Общество

Мощный, эффективный и прогрессивный: трактор Ростсельмаш 2400 выигрывает битву за урожай

Отечественной технике по плечу любая задача
12.09, 09:00
0 314
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В сентябре аграрии продолжают ударно работать. Сбор урожая и подготовка к зиме требуют от сельхозпроизводителей четкости и слаженности. Профессионалы всегда уверены в результате, потому  что у них в команде российская техника Ростсельмаш.

"Задачи выполняет четко"

- Долгое время думали приобрести новый трактор, и вот выбор остановили на Ростсельмаш 2400, он помогает нам на посевной, благодаря отечественной технике мы обрабатываем 3000 гектаров пашни, - рассказывает механизатор КФХ "Морковин" Иван КЛИМОВ. - Трактор оснащен умной платформой РСМ Агротроник, благодаря которой мы контролируем нагрузку двигателя, расход топлива и место нахождения трактора.

На современном отечественном тракторе установлен двигатель мощностью 430 л.с., что позволяет нам вести работу с более широкозахватными орудиями. Сложные участки полей проходит без трудностей, этому способствует возможность блокировки мостов.

У Ростсельмаш 2400 установлен топливный бак на 927 литров, объем хороший, он позволяет трудиться весь день без дозаправки топлива. Трактор приходит со спаренными шинами, что очень удобно: они не переуплотняют почву, сохраняя важные условия для получения хорошего урожая.

Здесь уже установлен компрессор, можно продуть кабинку, радиатор, воздушные кассеты, накачать колеса. Раньше на тракторах такого не было, а сейчас это очень нужная опция.

Приятным бонусом стал круиз-контроль. Он позволяет поддерживать необходимую скорость и обороты двигателя. Кабина воплотила в себе все необходимые функции: здесь теперь не просто обычные сиденья, а комфорт абсолютно другого уровня, с пневмоподвеской, что очень удобно. Техника нас во всем устраивает, все функции работают на отлично, задачи выполняет четко.

Трактор Ростсельмаш 2400 - то, что нужно для сельского хозяйства: современный, мощный, со своей задачей справляется.

" В работе впечатляет, мы убедились" 

- Мы выращиваем зерновые и производим молоко, - рассказывает председатель СПК "Заря" Николай ЗАВЬЯЛОВ. - Сейчас у нас 6 000 гектаров посевных, поголовье скота больше 3 000 единиц, из них более 600 коров.

Конечно, нам нужна была техника, которая бы справилась с большим объем работ. Из-за нехватки механизаторов и маломощной техники нам приходилось очень долго пахать - больше двух месяцев.

С Ростсельмаш 2400 посевная у нас проходит за 8-9 дней. Наш трактор работает на посевной, на уборке и почвообработке, - хорош при выполнении каждой задачи. Вместо прежних 12 тракторов у нас сегодня работают три Ростсельмаш 2400, и нам этого достаточно.

На посевной используем культиватор с шириной захвата в 12 метров, а во время основной обработки берем глубокорыхлитель шириной захвата 7 метров. При культивации держим скорость около 11,5 км/ч, но это наш личный выбор, можно, конечно, и больше, трактор легко вытягивает.

У Ростсельмаш 2400 множество преимуществ, прежде всего, простота технической части, сравнительно низкий расход топлива на гектар обработанной площади и, конечно, он не требует высокой квалификации механизатора.

Раньше мы работали по-старинке, специфика работы такая, что все были в пыли, в грязи. С отечественным трактором все изменилось. Механизатору комфортно, работает в чистоте.  Кресло регулируется во всех плоскостях, руль регулируется по наклону, высоте. Легко настроить все под себя. Все органы управления под рукой, тянуться никуда не надо. Кондиционер отлично работает: летом-прохладно, когда на улице похолодало - в кабине тепло.

Ростсельмаш 2400 в работе впечатляет, мы убедились. Теперь при каждом удобном случае рекомендуем трактор коллегам.

Реклама. ООО ТЦ «АГРИТ». ИНН 4029039456 erid: 2VfnxxETPQt
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IlJnS0RkWVJOWnZmRGg3aFViK3dtMmc9PSIsInZhbHVlIjoiWlFsM2YxRW02L0FUb2xzSjdsUGlQK2xmcmJIbDYxTGJhRmVSbVVISnJteERTUHVoL2tJUWQ3bExPaDZ3c2loWjkyeFRrNnRxK2w4K0xxallGYUZ1SmNkYkRHeXZoV1FVdHhqWUsvRFlqbjRyckVZZklLU1htNW5BSE0xSElQUEZYWmc5NS9qMjNJcUh0a09yWkFiTS91MXlnbG4yUFd6Y0xPL1BxOHVXMVUrbWJEUXZ3ZERMc2hOc0RrM2xOY2poa3IrM3BPcUhwck4xUDNVS21OVXBYWGtZRTAzMDl2TmZzclVncGV5K1U4aVBvQnF0blRuaTdxT1gxT09GVjI0SHhwQ3F6SmVuK2ZJWnU4L3ZYM0FLT3dqcUVSSnc5VlphS1ZwTWxySFRxaHdHVk5DM05YRG1zVm1rMTNHRXgwR2FyR29mM2VpYkhmd25xMVA0RXJMdEkvd3RFVHdSLzZKVHZ0Mm03NlUxWW05L3Y4SUdycTFBSTJpdzdIT0ZmRThYNjhXS291dzNrNU1oZVBBN2Vld3JCbFk5ekdCWFJRdC9XcmVtVThsUnNrenk0dmh6UUVEdlYrUUg2V1I4aHNVWCIsIm1hYyI6Ijg5ZGNlMmE0YWFlZjUxMGNhMjM3Zjg2MjZhNDNiZjBlMzRmOWExODY0MjA0ZTgwZWZlNjFjNGVhMmMyMDE5ZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZmQVdjRjh6UkVkZXloNGt1MzZva0E9PSIsInZhbHVlIjoiNHVzS09VL21ybklaT0dqQXdPbEdrbjNwY0pmbUd4VStuYWM4Wk9RSGRCdjlseTVzeGtTQTlwMW9lQ20rZkowVEp6RDAxb3phSk8vdzQ2eUxjdkx2QVNiSjBwVG1kbmFLeGJJaXF3UXg4Z21xanVUc3BpMzBySjRsZE1EY3NabGxYc3cyRWtOSFd4eDRpODkyUWVZL0JZRHhVdVJFN3BKZWQ0VlJueHlJZ1JKT29LWDI5aTQ5b0FZaXQ5ZHdNQVFrK1JUelBIUlVHb3hET2hNQTBZeko0Q05XUUh3YjgvR0JGbkN4RXk5WWRiV1JaT1daNEJWWXRVenRSdHR4bkw1TmZJU1RzVnBUUkF1U2hXcGdidkNmZVorZXU4V0pLTjBBck9aQ0dkZXFwY1FOdlVJQmdRNXFPNFpjWENzSmowU1pyMVdxYklmTzNja3hzS3ZFRjFCek0yWjgzMjdacDVEczJQcExFa2EvLzFVbGtMT1ZrYmtBMHQyaUxtSUFYLzc1UEQyRkdFOE1HSWpHd1RkWkZidk1zT0xxMjlGSFhDTEdnc0lhY0lDK3JTU096QnU0WWJLU3BBa3FDRlVyZWFWOFp3UVVrY0hLS2UvWXRFTUgzaVU0ZlNuZldvSnJnL2pWWUg4ZUkvWlZWTXc0c2drdnYrSGNOT2lyWDVOcGR4cWdtQjJTV3JlZ0xIcENqQlJ1UWhVeWxGa0xTcEkvWkc2Wkh1bWlKalFQU1RaeGV3YnlmTUZGM0xNcExJeVozTjJ5b2RXZmFFbXYwbnhFYWFWcS9sODJrRWtQeFY3ZEVheTh2cVUxZkdJZ2YwMDdjbGRmZUFCNkFSTTZwdU1zQ3pBdyIsIm1hYyI6ImI3YzNkNDE1ZmRmZTA3NTkzOWFlZTgwMzk3NDdmM2QyM2VmZTAxOWM0ZTI1MDg4MWVhNTdmOWI4ZTM0MmQ2NzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+