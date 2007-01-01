Мощный, эффективный и прогрессивный: трактор Ростсельмаш 2400 выигрывает битву за урожай

Отечественной технике по плечу любая задача

В сентябре аграрии продолжают ударно работать. Сбор урожая и подготовка к зиме требуют от сельхозпроизводителей четкости и слаженности. Профессионалы всегда уверены в результате, потому что у них в команде российская техника Ростсельмаш.

"Задачи выполняет четко"

- Долгое время думали приобрести новый трактор, и вот выбор остановили на Ростсельмаш 2400, он помогает нам на посевной, благодаря отечественной технике мы обрабатываем 3000 гектаров пашни, - рассказывает механизатор КФХ "Морковин" Иван КЛИМОВ. - Трактор оснащен умной платформой РСМ Агротроник, благодаря которой мы контролируем нагрузку двигателя, расход топлива и место нахождения трактора.

На современном отечественном тракторе установлен двигатель мощностью 430 л.с., что позволяет нам вести работу с более широкозахватными орудиями. Сложные участки полей проходит без трудностей, этому способствует возможность блокировки мостов.

У Ростсельмаш 2400 установлен топливный бак на 927 литров, объем хороший, он позволяет трудиться весь день без дозаправки топлива. Трактор приходит со спаренными шинами, что очень удобно: они не переуплотняют почву, сохраняя важные условия для получения хорошего урожая.

Здесь уже установлен компрессор, можно продуть кабинку, радиатор, воздушные кассеты, накачать колеса. Раньше на тракторах такого не было, а сейчас это очень нужная опция.

Приятным бонусом стал круиз-контроль. Он позволяет поддерживать необходимую скорость и обороты двигателя. Кабина воплотила в себе все необходимые функции: здесь теперь не просто обычные сиденья, а комфорт абсолютно другого уровня, с пневмоподвеской, что очень удобно. Техника нас во всем устраивает, все функции работают на отлично, задачи выполняет четко.

Трактор Ростсельмаш 2400 - то, что нужно для сельского хозяйства: современный, мощный, со своей задачей справляется.

" В работе впечатляет, мы убедились"

- Мы выращиваем зерновые и производим молоко, - рассказывает председатель СПК "Заря" Николай ЗАВЬЯЛОВ. - Сейчас у нас 6 000 гектаров посевных, поголовье скота больше 3 000 единиц, из них более 600 коров.

Конечно, нам нужна была техника, которая бы справилась с большим объем работ. Из-за нехватки механизаторов и маломощной техники нам приходилось очень долго пахать - больше двух месяцев.

С Ростсельмаш 2400 посевная у нас проходит за 8-9 дней. Наш трактор работает на посевной, на уборке и почвообработке, - хорош при выполнении каждой задачи. Вместо прежних 12 тракторов у нас сегодня работают три Ростсельмаш 2400, и нам этого достаточно.

На посевной используем культиватор с шириной захвата в 12 метров, а во время основной обработки берем глубокорыхлитель шириной захвата 7 метров. При культивации держим скорость около 11,5 км/ч, но это наш личный выбор, можно, конечно, и больше, трактор легко вытягивает.

У Ростсельмаш 2400 множество преимуществ, прежде всего, простота технической части, сравнительно низкий расход топлива на гектар обработанной площади и, конечно, он не требует высокой квалификации механизатора.

Раньше мы работали по-старинке, специфика работы такая, что все были в пыли, в грязи. С отечественным трактором все изменилось. Механизатору комфортно, работает в чистоте. Кресло регулируется во всех плоскостях, руль регулируется по наклону, высоте. Легко настроить все под себя. Все органы управления под рукой, тянуться никуда не надо. Кондиционер отлично работает: летом-прохладно, когда на улице похолодало - в кабине тепло.

Ростсельмаш 2400 в работе впечатляет, мы убедились. Теперь при каждом удобном случае рекомендуем трактор коллегам.