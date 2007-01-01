В Калуге постараются устранить течь на улице Зерновой до холодов

Городская управа заявила об этом в ответ на жалобу местной жительницы под постом городского головы Дмитрия Денисова в четверг, 10 сентября.

Напомним, что канализация на этом участке течет уже три месяца. Ранее в горуправе сообщили, что не могут найти собственника поврежденного участка сети. Это мешает привлечь виновных к ответственности.

- Когда речь идет о сетях, владелец которых не установлен, на решение проблемы потребуется время и по срокам спрогнозировать сейчас сложно. Поэтому будем стараться решить этот вопрос до наступления периода минусовых температур, - добавили на этот раз в ведомстве.