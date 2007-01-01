Афиша Обнинск
В Калуге постараются устранить течь на улице Зерновой до холодов
Общество

В Калуге постараются устранить течь на улице Зерновой до холодов

Дарья Джуманова
11.09, 15:29
Городская управа заявила об этом в ответ на жалобу местной жительницы под постом городского головы Дмитрия Денисова в четверг, 10 сентября.

Напомним, что канализация на этом участке течет уже три месяца. Ранее в горуправе сообщили, что не могут найти собственника поврежденного участка сети. Это мешает привлечь виновных к ответственности.

- Когда речь идет о сетях, владелец которых не установлен, на решение проблемы потребуется время и по срокам спрогнозировать сейчас сложно. Поэтому будем стараться решить этот вопрос до наступления периода минусовых температур, - добавили на этот раз в ведомстве.

