Твой финансовый щит: как школьнику защитить банковскую карту от мошенников

Как безопасно пользоваться банковской картой рассказали в Фора-Банке: Множество случаев мошенничества через карты ежедневно фиксируют и предотвращают банки. Родители, если эта статья попалась вам, обязательно прочтите ее или дайте почитать своему ребенку. Начните учебный год с повторения основных правил безопасности в современном цифровом мире.

Если у тебя есть банковская карта — для стипендии, карманных денег или подработки — ты уже часть взрослого мира финансов. А это не только удобно, но и ответственно. Мошенники не дремлют, и их жертвами часто становятся именно те, кто только начинает пользоваться картами.

🤔Но не волнуйся! Защитить свои деньги не так сложно. Эта инструкция — твой личный щит от обмана.

❗Главное правило: Никогда и никому не сообщай реквизиты карты ❗

Запомни раз и навсегда: только ты должен знать полные данные своей карты. К ним относятся:

Номер карты (16 цифр на лицевой стороне)

Срок действия (ММ/ГГ)

Имя и фамилия владельца (как на карте)

CVV/CVC-код (3 цифры на обратной стороне) — это главный секретный код!

Ни банк, ни полиция, ни сотрудники магазина НИКОГДА не спросят у тебя эти данные целиком, особенно CVV-код!

Разберем на примерах: как могут обмануть

Чтобы не попасться на удочку, нужно знать врага в лицо.

Пример 1: «Мама, срочно нужны деньги!» (Звонок от «сотрудника банка»)

Как это работает: Тебе звонят с незнакомого номера и представляются сотрудником службы безопасности банка. Они говорят что-то тревожное: «На твою карту пытаются совершить подозрительный перевод! Чтобы остановить его, назови, пожалуйста, код из SMS, который мы тебе сейчас отправили».

Почему это ложь: Этот SMS-код — и есть подтверждение перевода. Если ты его назовешь, мошенники мгновенно спишут твои деньги. Настоящий банк никогда не запросит у тебя полный код из SMS.

Что делать:

Немедленно положи трубку. Перезвони в банк сам по официальному номеру с его сайта или на обратной стороне своей карты. Ничего не сообщай тому, кто тебе позвонил

Пример 2: «Вы выиграли iPhone!» (Фальшивые конкурсы и опросы)

Как это работает: В соцсетях или по email ты видишь яркую рекламу: «Пройди простой опрос и выиграй крутой приз!» или «Поздравляем, ты выиграл iPhone!». Тебя просят перейти по ссылке и «только для подтверждения личности» ввести данные карты, чтобы «оплатить доставку» или «верификационный взнос».

Почему это ложь: Это ловушка. Никакого приза нет. Как только ты введешь данные карты, с нее спишутся все деньги.

Что делать:

Помни: легких денег не бывает. Если ты не участвовал сознательно в крупном конкурсе, ты не мог ничего выиграть. Никогда не вводи данные карты на непроверенных сайтах. Не переходи по подозрительным ссылкам от незнакомцев.

Пример 3: «Скинь денег на симку, друг» (Взлом соцсетей знакомых)

Как это работает: Ты получаешь сообщение от друга ВКонтакте или в Telegram: «Привет, срочно нужны деньги, ты не мог бы одолжить? Скинь, пожалуйста, на эту сим-карту (или по этой ссылке)». Сообщение может быть очень убедительным.

Почему это ложь: Вероятно, аккаунт твоего друга взломали. На том конце провода — мошенник.

Что делать:

Немедленно позвони другу по телефону и спроси, правда ли это он. Не пиши в том же мессенджере — мошенник это увидит и ответит тебе сам. Не переводи деньги без личного подтверждения.

👉Твои правила цифровой безопасности:

Двухфакторная аутентификация — твой лучший друг.

• Подключи ее везде: в онлайн-банке, в соцсетях, в почте. Это когда для входа нужен не только пароль, но и код из SMS или приложения. Это усложнит взлом твоих аккаунтов в разы.

2. Пароли должны быть сложными.

• Используй разные пароли для банка, почты и соцсетей. Придумай длинный пароль из слов, цифр и символов (например, Кофе#ВЧашке_2024!).

3. Проверяй сайты, на которых оплачиваешь.

• Адрес сайта должен начинаться с https:// (а не http://) — это значит, что соединение защищено. Рядом с адресом должен быть значок закрытого замка.

4. Пользуйтесь официальными приложениями.

• Скачивай приложение своего банка только с официального App Store или Google Play. Не качай его с каких-то левых сайтов.

5. Подключи уведомления о операциях.

• Настрой смс или push-уведомления на каждую операцию по карте. Так ты сразу увидишь, если кто-то попытается списать деньги без твоего ведома.

Что делать, если ты все-таки попался ❓

Главное — не паниковать и действовать быстро:

Немедленно позвони в банк.

• Попроси заблокировать карту. Сделать это можно по номеру на обратной стороне карты. Чем быстрее, тем больше шансов сохранить деньги.

2. Напиши заявление в банк.

• Банк проведет расследование и, возможно, вернет средства, если докажешь, что это был несанкционированный списание.

3. Расскажи родителям.

• Не бойся и не стыдись. Мошенники — профессионалы обмана. Родители помогут тебе правильно составить заявление и решить проблему.

Итог: короткая памятка

НИКОМУ не сообщай номер, срок, CVC-код и коды из SMS.

НЕ переходи по подозрительным ссылкам.

НЕ верь в неожиданные выигрыши.

ЗВОНИ другу, если просят деньги в мессенджере.

БЛОКИРУЙ карту сразу же при малейшем подозрении.

ИСПОЛЬЗУЙ сложные пароли и двухфакторную аутентификацию

Будь внимателен и уверен в сети. Твоя финансовая безопасность — в твоих руках 🙏

Совсем скоро будет дан старт Всероссийской акции, посвященной безопасности в цифровом мире, информация будет доступна на сайте Фора-Банка www.forabank.ru. Так же, на сайте вы можете выбрать и заказать банковскую карту от Фора-Банка, с сезонным кэшбеком на самые востребованные товары и множеством выгодных партнерских программ. Ждем вас в Фора-Банке.