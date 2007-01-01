Афиша Обнинск
Калужская область вышла в лидеры по обновлению жилфонда
Общество

Калужская область вышла в лидеры по обновлению жилфонда

Дмитрий Ивьев
11.09, 12:59
0 344
Калужская область вошла в пятерку субъектов-лидеров по обновлению жилищного фонда в рамках региональных программ капремонта, сообщает 11 сентября Фонд развития территорий РФ.

По данным ФРТ, в регионе уже 46% многоквартирных домов приведены в порядок. Также в число лидеров попали Курская область, где обновлено 79% домов, Оренбургская с показателем 53% и Краснодарский край - 51%.

Всего же по стране за восемь месяцев текущего года отремонтированы дома общей площадью 60,5 миллиона квадратных метров, в которых проживают 2,3 миллиона человек.

