Жители Кошелева в Калуге жалуются на парковку у автобусной остановки

В четверг, 11 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Хочу поднять вопрос парковки машин на остановках для автобуса. Кошелев проект, остановка на ул. Братьев Луканиных, 9. Какие-то умники нанесли разметку парковки на остановке, и водители паркуются прямо на остановке, мешая автобусам заезжать. Мол, а что такого, я же запарковался по разметке.

Мы обратились в городскую управу, чтобы узнать, как решить эту проблему.

Там нам ответили, что парковка на остановке — это нарушение правил дорожного движения. Если вы стали свидетелем такой ситуации, нужно сообщить об этом на горячую линию Госавтоинспекции.