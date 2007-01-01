Афиша Обнинск
Жалоба сельчан обошлась чиновнику из Перемышльского района в пять тысяч рублей
Общество

Жалоба сельчан обошлась чиновнику из Перемышльского района в пять тысяч рублей

Дарья Джуманова
11.09, 12:15
0 427
Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 11 сентября.

Жители одного из сёл столкнулись с типичной проблемой — чиновничьим игнором. Ещё в апреле этого года они коллективно написали официальное обращение в районную администрацию. Люди были обеспокоены тем, что в их населённом пункте нарушаются земельное и градостроительное законодательство.

Однако их жалоба повисла в воздухе. Время, отведённое законом на ответ, истекло, но из администрации так никто и не отреагировал по существу заданных вопросов.

 За бездействие и срыв сроков ответа к ответственности привлекли заместителя главы районной администрации.

Суд назначил ему штраф в размере 5000 рублей по статье за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

