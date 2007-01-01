Житель Ферзиковского района разбил два автомобиля и сочинил историю про угон

44-летний мужчина обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 11 сентября.

Всё началось с ночного происшествия в ноябре прошлого года. Находясь за рулём в нетрезвом состоянии, мужчина на своём УАЗе врезался в забор частного дома. Не угомонившись, он вернулся домой и, выгоняя из гаража свой «Ниссан», повредил и створку ворот.

Желая избежать ответственности за пьяную езду и не платить за ущерб соседям, он придумал отчаянный ход. Мужчина сам пришёл в полицию и заявил, что обе его машины были угнаны неизвестными злоумышленниками.

Теперь же ему самому грозит до двух лет лишения свободы.