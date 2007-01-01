Афиша Обнинск
Молчание чиновника из Ульяновского района обошлось ему в три тысячи рублей
Общество

Молчание чиновника из Ульяновского района обошлось ему в три тысячи рублей

Дарья Джуманова
11.09, 11:59
Женщина через портал «Госуслуги» хотела узнать, как продвигается её очередь на получение жилья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 11 сентября.

Запрос был отправлен ещё в мае, но в администрации района его просто оставили без внимания. Чиновники обязаны дать ответ в строго установленные сроки, но в этом случае правило было нарушено. Заявительница так и не получила никакой информации.

Виновным признали заместителя главы районной администрации. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей по статье о нарушении порядка предоставления госуслуг.

