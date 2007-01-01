Афиша Обнинск
Общество

Осень тихо наступает в Юхновском районе

Дарья Джуманова
11.09, 10:43
0 547
Золотая пора начинает окрашивать природу в новые, теплые цвета. Яркое подтверждение этому — фотография, которую прислал наш внимательный читатель Александр.

На снимке — умиротворяющий сентябрьский пейзаж. Спокойная гладь воды, словно зеркало, отражает высокое небо и прибрежные деревья. Лето еще не хочет окончательно сдаваться — зелень все еще сочная и густая, но уже кое-где пробиваются первые краски осени: листья начинают медленно желтеть.

Этот кадр прекрасно передает переходное состояние природы — прощальную улыбку уходящего лета и нежное дыхание наступающей осени. Спасибо нашему читателю за возможность вместе полюбоваться на тихую и задумчивую красоту родного края.

