Общество Жители деревни в Калужской области годами страдают от фермера
Общество

Жители деревни в Калужской области годами страдают от фермера

Дарья Джуманова
11.09, 10:13
Во вторник, 9 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Примерно 10 лет назад около д. Кременево Перемышльского р-на появился фермер, перепахал поля, закрыл подъезды к лесу, к естественному водоёму, загородил яблоневый сад, завёз стадо крупного рогатого скота. Пару лет у него работали пастухи, но уже давно никого нет. За это время он «огородил» свою территорию столбиками с электропастухом, который по факту не работает, т. к. всё время рвётся. Коровы постоянно бесконтрольно выгуливаются на территории деревни и портят приусадебные участки и дороги. На замечания жителей фермер отвечает, что это жители должны огораживать каждый свой участок, такой же ответ даёт и администрация Перемышльского р-на. Вопрос: почему фермер, получивший грант, не огородил свою территорию, поставив нормальный забор? Не построил нормальную ферму с рабочими? Коровы просто ходят сами по себе где хотят. В летний период у нас отдыхают дети. Долго будет продолжаться эта наглость? Сам фермер работает там только в летнее время при заготовке сена.

В районной администрации нам сказали, что специалист отдела аграрной политики скоро посетит крестьянско-фермерское хозяйство для осмотра и принятия мер. О результатах проверки сообщат в течение следующей недели.

