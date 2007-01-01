Афиша Обнинск
Общество Калужские школьники могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по ПДД
Общество

Калужские школьники могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по ПДД

Дарья Джуманова
11.09, 09:59
0 123
Учащихся общеобразовательных учреждений Калужской области приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом сообщили в региональном правительстве в среду, 10 сентября.

Организаторами выступили Минтранс России, ГУОБДД МВД РФ и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения.

Олимпиада пройдет в цифровом формате с 23 сентября по 26 октября 2025 года. Для участия необходим компьютер или планшет с доступом в интернет. Участие является полностью бесплатным.

Для начала выполнения заданий необходимо перейти на платформу УЧИ.РУ по адресу dorogi.uchi.ru (ссылка будет активна с даты старта) и авторизоваться в системе.

калужская область
