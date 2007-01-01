Афиша Обнинск
Общество

Шапша рассказал об успехах участников программы «Герои земли Калужской»

Дмитрий Ивьев
11.09, 07:18
Читайте KP40.RU:
В среду, 10 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев провели встречу с участниками региональной образовательной программы «Герои земли Калужской».

По словам главы региона, встреча прошла в тёплой и доверительной атмосфере. Участники поделились, как они пришли в программу, чем она для них значима, а также рассказали о своих планах на гражданской службе - в каких сферах хотят приносить пользу Родине после возвращения с фронта. Многие из них уже успешно трудоустроены: Артур Титов возглавляет филиал Фонда «Защитники Отечества», Никита Давыдкин работает директором областного молодёжного центра, Андрей Шашков - учитель основ безопасности жизнедеятельности и защиты Родины.

Отмечается, что проект помогает каждому участнику найти своё дело, а также позволяет выявлять трудности, с которыми сталкиваются военнослужащие при адаптации к мирной жизни и поиске работы.

Игорь Щеголев высоко оценил калужский опыт, назвав его перспективным и достойным внимания, особенно в контексте будущего массового возвращения бойцов домой. Он пожелал участникам сохранять командный дух, который, по его мнению, является одной из ключевых целей региональной кадровой инициативы.

Партнёрские новости
