Шапша и Щеголев встретились с участниками программы «Герои земли Калужской»

Во время рабочего визита полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева в Калугу 10 сентября состоялась встреча с участниками региональной образовательной программы «Герои земли Калужской». Подробности встречи рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он отметил, что вдохновляющим примером стал участник специальной военной операции Сергей Блохин, который на протезе пробежал Обнинский атомный марафон, а также участвовал в Калужском космическом марафоне вместе с командой защитников Родины. Сергей является участником программы «Герои земли Калужской», направленной на социальную адаптацию и развитие ветеранов СВО.

В ходе встречи Игорь Щеголев подчеркнул важность создания условий для занятий спортом среди участников СВО, отметив, что физическая активность положительно влияет на самочувствие и мотивацию к достижению новых целей.

Также Шапша отметил, что Сергей Блохин поступил в высшее учебное заведение и планирует продолжить выступать на марафонах, в том числе на длинных дистанциях. Его история, как отметил губернатор, обладает сильным мотивационным потенциалом - не только для тех, кто возвращается с фронта, но и для всех жителей региона.