Полпред президента Игорь Щеголев посетил Калугу

10 сентября полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев совершил рабочую поездку в Калужскую область. Губернатор региона Владислав Шапша доложил ему о социально-экономическом положении в регионе.

Шапша отметил, что экономика Калужской области продолжает демонстрировать устойчивый рост благодаря диверсификации отраслей. По его словам, за семь месяцев объём промышленного производства увеличился на 14,2% - это лучший показатель в ЦФО и третье место в России. Основными точками роста стали фармацевтика, деревообработка и производство бумаги. Возобновляется работа автокластера после перезапуска крупных предприятий.

Также глава региона сообщил о росте производства сельскохозяйственной продукции. Благодаря государственной поддержке за пять лет валовой объём производства молока вырос на 45%. В текущем году в рамках программы комплексного развития сельских территорий на строительство жилья, дорог и объектов социальной инфраструктуры направлено более 1,5 миллиарда рублей.

В ходе встречи губернатор рассказал о реализованных инфраструктурных проектах: открытии новой большой поликлиники на Правобережье Калуги, современного театра юного зрителя, школы в селе Лопатино и технического колледжа при Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре. Особое внимание в разговоре было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Шапша поблагодарил Игоря Щеголева за внимание к региону и содействие в реализации важных для повышения качества жизни проектов.