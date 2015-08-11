Сбер приглашает жительниц Калуги принять участие в проекте «Мама-предприниматель»

С 22 по 26 сентября в Калуге в восьмой раз пройдет региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». Программа реализуется Министерством экономического развития России в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на базе Центров «Мой бизнес» по всей стране. Генеральным партнером мероприятия выступает Сбер.

Участниц ждет пятидневный очный интенсив с тренерами регионального Центра «Мой бизнес». В рамках обучения они узнают, как создать бизнес-модель, определить целевую аудиторию и продвигать свой продукт, а также познакомятся с опытом успешных мам-предпринимательниц и получат индивидуальные консультации. Помимо лекций и тренингов запланированы посещения производств, мастер-классы и встречи с руководителями крупных предприятий.

В заключительный день мероприятия участницы представят свои проекты экспертной комиссии. В прошлом году в программе приняли участие 45 жительниц Калужской области, которые презентовали бизнес-идеи в самых разных сферах: от занятий краеведением и иностранными языками до создания украшений, кондитерских изделий, бомбочек для ванн, а также открытия дизайн- и бьюти-студий. Особый интерес вызвали проекты, связанные с использованием нейросетей.

Все участницы получат подарки от партнеров конкурса, а победительнице достанется главный приз — 150 000 рублей на развитие своего бизнеса. Кроме того, она получит право принять участие в углубленной образовательной программе в Москве, где 25 лучших проектов из разных регионов поборются за гранты в размере 250 000, 500 000 и 1 000 000 рублей.

Условия участия:

женщины, не ведущие предпринимательскую деятельность либо начавшие ее менее года назад (на момент конца 2025 года), а также женщины, имеющие статус самозанятых;

женщины, находящиеся в декретном отпуске или имеющие детей в возрасте до 18 лет (на момент конца 2025 года).

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Развитие индивидуального предпринимательства и малого бизнеса в целом — одна из основ экономического роста регионов. В Калужской области работают более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей, и каждый третий из них — женщина. Вот почему особенно важным фокусом для нас становится комплексная поддержка женского предпринимательства. Мы создаем специальные программы и финансовые решения, выступаем партнерами федеральных и региональных проектов, тем самым стремимся к тому, чтобы начинающие предпринимательницы могли получить в Сбере всю необходимую поддержку. Участие в проекте «Мама-предприниматель» – один из шагов в этом направлении, который поможет им в реализации их бизнес-идей и потенциала».

Николай Тубеншляк, генеральный директор Агентства развития бизнеса (Центр «Мой бизнес»):

«Одна из задач программы «Мама-предприниматель» — помочь женщинам, которые решили начать свое дело, на старте: помимо самого обучения, консультаций наших экспертов, грантов на развитие бизнеса, мы предлагаем такие меры поддержки как субсидии и льготные кредиты, доступные через калужский Центр «Мой бизнес». Участие в этом проекте – возможность самореализации. Из 11 тысяч участниц программы разных лет более 8 тысяч уже стали предпринимателями. При этом свое дело начинают не только победительницы – полученная база знаний позволяет это сделать каждой участнице. Приглашаем к участию мам, готовых проявить себя!».

Подать заявку на участие можно до 14 сентября включительно на официальном сайте: мамапредприниматель.рф.