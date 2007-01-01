Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области продолжается уборочная страда

Дарья Джуманова
10.09, 15:50
 Аграрии региона продолжают уборку урожая, сообщает Минсельхоз региона в среду, 10 сентября.

На конец первой декады сентября было убрано 49,4 тысячи гектаров зерновых, что составляет 65% от запланированного объёма. Общий урожай достиг 195 тысяч тонн, а средняя урожайность составила 39 центнеров с гектара.

Урожай масличных культур также близок к завершению: собрано 61% от плана на площади 13,6 тысячи гектаров. Валовой сбор составил 36 тысяч тонн с урожайностью 26 центнеров на гектар.

Параллельно в регионе продолжается уборка овощей и корнеплодов. По состоянию на данный момент картофель убран с 300 гектаров, что составляет 27% от запланированной площади. Урожайность составила 216 центнеров с гектара, а общий сбор достиг 6,5 тысячи тонн. Овощи собраны с площади около 100 гектаров, урожайность составила 150 центнеров с гектара, а сбор — 1,45 тысячи тонн.

