Калужские студенты отправят гуманитарный груз для Первомайского колледжа

Учебные заведения среднего профессионального образования Калужской области организовали масштабный сбор необходимых товаров для студентов из Первомайска, сообщил министр образования региона Александр Аникеев в среду, 10 сентября.

К благотворительной акции присоединился целый ряд колледжей и техникумов, среди которых коммунально-строительный, индустриально-педагогический и кадетский многопрофильный техникумы, а также колледжи экономики и технологий, народного хозяйства и природообустройства, а также механизации и сервиса.

Добровольцы собирают всё, что требуется для обеспечения учебного процесса: книги, бумагу для печати, канцелярские товары, а также спортивный и бытовой инвентарь.