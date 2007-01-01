Бывшим чиновникам в Барятинском районе вернули 60 тысяч пенсионных выплат

Прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения в работе местной власти. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 10 августа.

Оказалось, что сельская Дума хотя и утвердила положенные выплаты для экс-чиновников, но вот индексировать их, то есть регулярно повышать в соответствии с законом, забыла. Более того, и сама сумма выплат изначально была установлена неправильно.

На имя главы администрации было внесено официальное представление, а на решение Сельской Думы принесен протест.

В результате двум бывшим сотрудникам администрации пересчитали выплаты и доплатили в общей сложности 60 тысяч рублей.