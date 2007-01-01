Афиша Обнинск
Горголова Калуги обещал подумать о двойном названии остановки КЗТА
Общество

Горголова Калуги обещал подумать о двойном названии остановки КЗТА

Дмитрий Ивьев
10.09, 13:00
0 497
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов ответил под комментарием о переименовании остановки КЗТА в ленте прямого эфира губернатора в соцсетях, который прошел 9 сентября. Глава областного центра пообещал подумать над предложением дать остановке двойное название.

Комментарий оставила лидер молодежной организации предприятия Маргарита Мотова. Ссылаясь на позицию коллектива, она сообщила, что в связи с получением завода нового названия, соискатели ищут «Азимут», а не КЗТА.

Реорганизация КЗТА прошла в 2023 году. Предприятие вошло в состав АО «Азимут».

