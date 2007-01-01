«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» требует остановить миграционный беспредел!

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» провела пресс-конференцию, на которой прозвучали шокирующие цифры и факты относительно засилия незаконных мигрантов в Калужской области.

Ещё недавно мы снисходительно поглядывали на Европу, где чрезмерная толерантность привела к тому, что города переполнились жителями третьих стран.

Сегодня же россияне сами на своих территориях вынуждены расхлёбывать организационные и правовые недоработки в миграционной политике.

МВД сообщает, что общее число мигрантов в России достигло шести с половиной миллионов человек — ​рекорд за последнюю четверть века. При этом каждый десятый из них — ​нелегальный.

ФСБ отмечает рост террористической угрозы со стороны мигрантов. Только за 7 месяцев этого года в России задержали более 290 мигрантов и пресекли подготовку ими 18 терактов в местах массового пребывания людей.

Именно у мигрантов чаще всего изымается незаконное оружие.

— Калужский регион — ​один из наиболее промышленно развитых в Центральной России, — ​говорит председатель «регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ​ЗА ПРАВДУ» Надежда Ефремова. — ​И это закономерно привлекает к нам всё больше и больше приезжих, которые везут с собой семьи. Это создаёт нагрузку на бюджет, образовательную сферу, медицину.

Ярче всего проблемы миграции проявляются в северных районах области, в частности, в Обнинске. То и дело МВД сообщает о новых тяжких резонансных преступлениях, совершённых мигрантами или их детьми.

— Нам нужно действовать на опережение, — ​убеждена Надежда Ефремова. — ​Мы не можем ждать, когда проблема окончательно выйдет из-­под контроля.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ​ЗА ПРАВДУ» требует на федеральном уровне принять ряд неотложных мер в сфере миграционного законодательства. Вот наиболее актуальные из них:

отказаться от системы патентов и перейти к вахтовому методу — ​приехал, отработал, уехал. И никаких «семейных заездов»;

провести ревизию всех полученных гражданств за последние 20 лет и проверить все торговые точки, открытые «новыми гражданами»;

выдавать гражданство лишь после того, как приезжий отслужил в Российской армии, и совсем не обязательно с оружием в руках — ​в строительных, железнодорожных вой­сках тоже найдётся полезная нагрузка для мигрантов;

создать в структуре МВД специализированное подразделение, которое сможет полностью на профессиональном уровне разбираться со всеми компетенциями миграционной сферы;

ввести принцип коллективной ответственности — ​высылать мигрантов-­нарушителей из страны вместе со всем кланом;

обязать иностранцев покупать медицинскую страховку для въезда в РФ. Эти же деньги можно пускать на их депортацию, если возникнет такая необходимость;

установить визовый режим для жителей Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, откуда идут основные потоки нелегалов. Применять биометрию на границе, чтобы исключить подделку документов и смену фамилий;

запретить массовые поселения мигрантов в черте города, обязать работодателей заселять их на специальных территориях, подальше от наших улиц, школ, детских садов;

создать муниципальный реестр сдаваемого жилья мигрантам и ужесточить контроль за трудовой миграцией

— Контроль над миграцией — ​это вопрос безопасности. Личной безопасности наших граждан и безопасности нашей страны, — ​подчеркнула Надежда Ефремова, подводя итоги конференции. — ​Бездействие недопустимо, мы обязаны действовать решительно, бескомпромиссно и прямо сейчас. Восток понимает только силу!

Оплачено за счёт средств избирательного объединения «Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» в Калужской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области.