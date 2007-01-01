Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» требует остановить миграционный беспредел!
Новость дня Общество

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» требует остановить миграционный беспредел!

10.09, 17:08
0 449
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» провела пресс-конференцию, на которой прозвучали шокирующие цифры и факты относительно засилия незаконных мигрантов в Калужской области.

Ещё недавно мы снисходительно поглядывали на Европу, где чрезмерная толерантность привела к тому, что города переполнились жителями третьих стран.

Сегодня же россияне сами на своих территориях вынуждены расхлёбывать организационные и правовые недоработки в миграционной политике.

МВД сообщает, что общее число мигрантов в России достигло шести с половиной миллионов человек — ​рекорд за последнюю четверть века. При этом каждый десятый из них — ​нелегальный.

ФСБ отмечает рост террористической угрозы со стороны мигрантов. Только за 7 месяцев этого года в России задержали более 290 мигрантов и пресекли подготовку ими 18 терактов в местах массового пребывания людей.

Именно у мигрантов чаще всего изымается незаконное оружие.

— Калужский регион — ​один из наиболее промышленно развитых в Центральной России, — ​говорит председатель «регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ​ЗА ПРАВДУ» Надежда Ефремова. — ​И это закономерно привлекает к нам всё больше и больше приезжих, которые везут с собой семьи. Это создаёт нагрузку на бюджет, образовательную сферу, медицину.

Ярче всего проблемы миграции проявляются в северных районах области, в частности, в Обнинске. То и дело МВД сообщает о новых тяжких резонансных преступлениях, совершённых мигрантами или их детьми.

— Нам нужно действовать на опережение, — ​убеждена Надежда Ефремова. — ​Мы не можем ждать, когда проблема окончательно выйдет из-­под контроля.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ​ЗА ПРАВДУ» требует на федеральном уровне принять ряд неотложных мер в сфере миграционного законодательства. Вот наиболее актуальные из них:

  • отказаться от системы патентов и перейти к вахтовому методу — ​приехал, отработал, уехал. И никаких «семейных заездов»;
  • провести ревизию всех полученных гражданств за последние 20 лет и проверить все торговые точки, открытые «новыми гражданами»;
  • выдавать гражданство лишь после того, как приезжий отслужил в Российской армии, и совсем не обязательно с оружием в руках — ​в строительных, железнодорожных вой­сках тоже найдётся полезная нагрузка для мигрантов;
  • создать в структуре МВД специализированное подразделение, которое сможет полностью на профессиональном уровне разбираться со всеми компетенциями миграционной сферы;
  • ввести принцип коллективной ответственности — ​высылать мигрантов-­нарушителей из страны вместе со всем кланом;
  • обязать иностранцев покупать медицинскую страховку для въезда в РФ. Эти же деньги можно пускать на их депортацию, если возникнет такая необходимость;
  • установить визовый режим для жителей Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, откуда идут основные потоки нелегалов. Применять биометрию на границе, чтобы исключить подделку документов и смену фамилий;
  • запретить массовые поселения мигрантов в черте города, обязать работодателей заселять их на специальных территориях, подальше от наших улиц, школ, детских садов;
  • создать муниципальный реестр сдаваемого жилья мигрантам и ужесточить контроль за трудовой миграцией

— Контроль над миграцией — ​это вопрос безопасности. Личной безопасности наших граждан и безопасности нашей страны, — ​подчеркнула Надежда Ефремова, подводя итоги конференции. — ​Бездействие недопустимо, мы обязаны действовать решительно, бескомпромиссно и прямо сейчас. Восток понимает только силу!

 

Оплачено за счёт средств избирательного объединения «Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия —  Патриоты — За Правду» в Калужской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

Реклама. erid: 2Vfnxy839kc
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IlE0eGtpSEQ2OG1HczA0c1VQV2d3Z0E9PSIsInZhbHVlIjoiWHVsRWVlZDZSNHFSaHBINjQ0bnJ3N29rb29JcnV4N2RyVkI2eDVJZ1R2NWR6NjdNaXN4REIyTjdia0J1MEY5SHg4T2NIVHhxenFGZ1VpeTl4dFRCcFp0dEpmVkJFZ2EzOTN0OGFaM2YwczVoUXl2dE44a0E4Q0dIN0hjbjlPeE1BQWRENDc2eDNERzduaVdyQ3NBNDB1b28wZlFaUTd5N0lsZmxBTC9WbFFqd0paNkhiNlpHSHlQYk1WZWx2SkRRbnNHTG1Jd0M0amZFbWNQQWttWHFmRmxLRnhXS3cxbjg5UFJyeHVEdkQ2aTZxSFV4UW9oVmgxTytWWWZRVmFwWmpTb3p3STRRZEdiU21HSUhZNzd3WjUrek9mdkRyazQ3L0FMZitoTHk0b3ZYY1hLbldQQnpOY21LMmYzREk0ck50NFY5aERtcCszNmhFR1pjWEtTVmFaK2VHMGZwT1l4Z1lQOWt1SzEyOUNJVmFRWW92YW5qcDVGK0ZzeitEVEFTQUUrTEp3N1A5bnNRWXlrMVNWNEtseTlScDBOZUJGTHhyOFNUWlRRV1EvUFloOHk5bXlDRkxPRWxkOUVFTHkrNCIsIm1hYyI6IjRhMjQ5YmFhZDAyODgwMmIxYjRjMjkyNWFlMDY4NzcyM2ViNzk5NmI3NTFhOWI2YTI4ODc2NTQwZmFkMGMzNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5xYnVpMVpjaWhxaFNLK2lweDdTeEE9PSIsInZhbHVlIjoiU01xVW1QYk9PUXFCUGdkWjgrTmk3aTVFdTFxclNLQzJhdUtKb2pEK3VQMk5iemtRejFTOWFEN3ZHYXFBR1hQUXpSM0FrYTZ1UmRhdmZFYTkvNkIyRHVRa0VWcFIxbERJUTFJdlZ4ZkNlZytyTmEwNHFmNUFwUGVrVG5mL1Z6VFdVODJSd3RPWjJ4bkkzZ3Z0NzFhZFZKN0RSbFNkeHg1NnlwUmxTRGxNREpiSzVJVHBGUFVQWmVIaHBab0gzNWh3dlMwVytZWGJFWGkzQUVhclAwSlcwM2NDckZlUEhmRGhUWjUxVExBRFBEUkFkb3lmS1djUzdkQkdVUHlqQ3dSYTdRSFc5L09KSlBKQWhHTitJenFBVS9TWnFTcWxhZmVxNithYWYvWkpWUE5Ba29QN2FQRVlHdmwveTI0d1B1V2pjOHV5b1h0d2NESDYwRmdvNlJWNkZsa0ZDMEhiN213c0F2ZGVIcjBmb29Fdy9NTTRMcEVuZWxMUzdUdmtyZi9rL2VUZ1RKNGh2SnZUcnMxdlNBODQ2bEg3VUZIZnFycW5ZWnEvWHQ3cXNUck90MXp2VnoxZ1I0OEw4MHk3YkFJME1mOWFiWHI5VVpCSks2Z1pGRmtEV2VLb053Y2JyZ1c3NUxua0JmbVpiaEpnQ0xSMnFjVGhYWXhtWGFGQStvRlRMTFJ1UmcrNTVPS215MXovd0IybUpIaTNFWkdKSEhrWWgxd2lGUGliamd0V0NGR1ViSnlFMTMzSGxVNjBPNmtORmJZTXpPZm1sTkRJOGVaMHJyU2xTR0tNN3Z5UzM5OFNScEtmM0s2SmdSVTZrdE1BSklJRjYyVkd0YnMwK3gzWSIsIm1hYyI6Ijk0MjQ2OGZhMDI2ZTkzMTBhNjJlZDBhOWMyYjY3MzE1NTEzNzk3ZWY5OWZjMWRmOGFmODYyZWQ0Yjc0Yzk1YzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+