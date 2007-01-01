«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» требует остановить миграционный беспредел!
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» провела пресс-конференцию, на которой прозвучали шокирующие цифры и факты относительно засилия незаконных мигрантов в Калужской области.
Ещё недавно мы снисходительно поглядывали на Европу, где чрезмерная толерантность привела к тому, что города переполнились жителями третьих стран.
Сегодня же россияне сами на своих территориях вынуждены расхлёбывать организационные и правовые недоработки в миграционной политике.
МВД сообщает, что общее число мигрантов в России достигло шести с половиной миллионов человек — рекорд за последнюю четверть века. При этом каждый десятый из них — нелегальный.
ФСБ отмечает рост террористической угрозы со стороны мигрантов. Только за 7 месяцев этого года в России задержали более 290 мигрантов и пресекли подготовку ими 18 терактов в местах массового пребывания людей.
Именно у мигрантов чаще всего изымается незаконное оружие.
— Калужский регион — один из наиболее промышленно развитых в Центральной России, — говорит председатель «регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» Надежда Ефремова. — И это закономерно привлекает к нам всё больше и больше приезжих, которые везут с собой семьи. Это создаёт нагрузку на бюджет, образовательную сферу, медицину.
Ярче всего проблемы миграции проявляются в северных районах области, в частности, в Обнинске. То и дело МВД сообщает о новых тяжких резонансных преступлениях, совершённых мигрантами или их детьми.
— Нам нужно действовать на опережение, — убеждена Надежда Ефремова. — Мы не можем ждать, когда проблема окончательно выйдет из-под контроля.
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» требует на федеральном уровне принять ряд неотложных мер в сфере миграционного законодательства. Вот наиболее актуальные из них:
- отказаться от системы патентов и перейти к вахтовому методу — приехал, отработал, уехал. И никаких «семейных заездов»;
- провести ревизию всех полученных гражданств за последние 20 лет и проверить все торговые точки, открытые «новыми гражданами»;
- выдавать гражданство лишь после того, как приезжий отслужил в Российской армии, и совсем не обязательно с оружием в руках — в строительных, железнодорожных войсках тоже найдётся полезная нагрузка для мигрантов;
- создать в структуре МВД специализированное подразделение, которое сможет полностью на профессиональном уровне разбираться со всеми компетенциями миграционной сферы;
- ввести принцип коллективной ответственности — высылать мигрантов-нарушителей из страны вместе со всем кланом;
- обязать иностранцев покупать медицинскую страховку для въезда в РФ. Эти же деньги можно пускать на их депортацию, если возникнет такая необходимость;
- установить визовый режим для жителей Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, откуда идут основные потоки нелегалов. Применять биометрию на границе, чтобы исключить подделку документов и смену фамилий;
- запретить массовые поселения мигрантов в черте города, обязать работодателей заселять их на специальных территориях, подальше от наших улиц, школ, детских садов;
- создать муниципальный реестр сдаваемого жилья мигрантам и ужесточить контроль за трудовой миграцией
— Контроль над миграцией — это вопрос безопасности. Личной безопасности наших граждан и безопасности нашей страны, — подчеркнула Надежда Ефремова, подводя итоги конференции. — Бездействие недопустимо, мы обязаны действовать решительно, бескомпромиссно и прямо сейчас. Восток понимает только силу!
Оплачено за счёт средств избирательного объединения «Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» в Калужской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области.
