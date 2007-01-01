Афиша Обнинск
В Калуге предложили переименовать остановку КЗТА

Дмитрий Ивьев
10.09, 11:56
Во время прямого эфира губернатора Калужской области в социальных сетях поступило предложение о переименовании автобусной остановки «КЗТА» в Калуге, расположенной рядом с территорией бывшего Калужского завода телеграфной аппаратуры. Инициативу выдвинула лидер молодёжной организации предприятия Маргарита Мотова.

Поводом для обращения стало изменение статуса завода: после реорганизации он получил новое юридическое название - АО «Азимут».

Маргарита Мотова отметила, что сохранение старого названия остановки вызывает путаницу, в том числе у потенциальных сотрудников предприятия. От имени коллектива она попросила рассмотреть возможность присвоения остановке двойного наименования - «КЗТА – Азимут», чтобы подчеркнуть историческую преемственность.

