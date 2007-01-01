В Калугу приехал руководитель «Росмолодёжи» Григорий Гуров

В центре внимания во время его визита будет обновленный Областной молодежный центр.

- Мы получили такую возможность благодаря поддержке «Росмолодёжи». С Григорием Александровичем договорились о дальнейшей совместной работе по созданию современных точек притяжения молодежи и в муниципалитетах, - рассказал 10 сентября губернатор Владислав Шапша. - Обсудили другие проекты. Развитие активного молодежного туризма, в том числе промышленного. Показать нашу любимую область всей стране и миру - эту возможность обязательно используем в рамках проекта «Слет Всемирного фестиваля молодежи».

Гурова заинтересовал калужский «Велоботинок Циолковского».

Шапша поблагодарил гостя за высокую оценку работы региона по развитию молодежной политики.

- Действительно, мы её полностью перезагрузили, - отметил губернатор. - И теплые слова в адрес калужских ребят. По активности в молодежных грантовых конкурсах и форумах мы среди лидеров в ЦФО. Благодаря этому можем реализовать больше интересных полезных проектов для молодых калужан.