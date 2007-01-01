В Калуге жители Кошелева просят решить вопрос с опасными детскими площадками

В среду, 10 августа, женщина оставила жалобу в группе Правобережья в социальной сети.

- Наболевший вопрос в микрорайоне Кошелев: детская площадка между домами по ул. Братьев Луканиных, д. 17 и ул. Братьев Луканиных, д. 23, да и многие другие площадки. Все конструкции площадки установлены так, что у каждого основания огромный булыжник бетона. Вчера при мне маленький ребенок сорвался и упал на этот бетон, благо обошлось синяком на спине и шишкой на голове, - написала она.

Мы обратились в горуправу для получения официального комментария.

В ведомстве сообщили, что площадка находится в собственности города. По закону обслуживание и эксплуатация детских игровых площадок должны соответствовать технической документации. Заменять или модернизировать элементы можно только с разрешения производителя. Поскольку у них нет нужной документации и информации о производителе, власти не могут обслуживать это оборудование. Однако жильцы домов могут организовать демонтаж оборудования на общедомовом собрании и направить решение о проведении работ городским властям.

Таким образом, вопрос безопасности детей на данной площадке упирается в самоорганизацию жителей и официальное оформление их воли.