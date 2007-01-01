Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Юрист из Жуковского района поплатился за невыполненную работу
Общество

Юрист из Жуковского района поплатился за невыполненную работу

Дарья Джуманова
10.09, 14:27
0 363
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мужчина серьезно ошибся, решив, что можно взять деньги и не выполнять своих обязательств, сообщили в региональной прокуратуре в среду, 10 августа.

Он заключил договор с клиентом на оказание юридических услуг, получил оплату, а после просто перестал выходить на связь.

В суд было направлено исковое заявление о расторжении договора и взыскании денежных средств.

В результате договор был расторгнут. С компании в пользу клиента взыскали не только уплаченные деньги, но и компенсацию морального вреда, а также штраф за то, что проигнорировали требование вернуть средства добровольно. Общая сумма взыскания составила 180 тысяч рублей.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRoT3lhSVMzRVZGR3dlbDlNaGZCd3c9PSIsInZhbHVlIjoicEQwV1ZGLzE3eE5Md2VQRE9ORkdBNlJiZGt0aFFWUmt5MGdBTEpDcEZnSCtHS2ZENENBM3dhakx2KzlQN0xKNHQwTkdDOGtHUWh6ekRVZ3BtRnZ6VHpxakpDUVRCYkU1all1aUxkY2p4T2hpMVF6M1pRd3RjVXZIWkhwV0FOMnlPa3pjcVdFSFovL1dscmZaZUxmdU8xM251MjJDTHhhZ3NVNXB6N2hjSTgyT3Z5VVBRKzE4aHpuUi9XMFRvRGxyNEJqejd1c0pPK1VhOEF3dGZYM0kvVjBETUw5dlAvaCtsRlkrRDVqdnF4dDFMbkFUb0VzeUsxdDFwV0dOL3hFZFFjbm1qNVNsRkhPTDZUUVVnQVM4dDhmK05zS0V2L2pTZUdGaUduZDM0NFNlWWNjK0tKOTdSSXNXU0NBSGF5NXorR2VWQ05KSDc5ZUFrRStCdkVQWkhxdXl3dUpCc0pGTEhKMDlXdHEwQ2FCczRzUW9MZHREYzJlTXQ1NXIvem9jbXN1RUE2NlBzU1VSeFI1VXBObVVkT2lnT0xpMmVJTDFRS21peFI4a0tETjZjMnphY1BxeUljUVYwYlJYUldNdiIsIm1hYyI6IjI0ODkzMDY5NDhmZWVhMmZjZDA4N2U0OTk5ZjUxN2VjYWViZDBlZTE5NWYzOGQ1MTUyNTI0NTY2MGNiODcyZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRJeXdMRTl3bldrV0R3N1ptNFljb2c9PSIsInZhbHVlIjoiWGFyRjVGTFVaamRXRzh2aUZLb3dXbkE4WGdmOFJ0TjMrbzdJbzBNNmgzNmxTMHcwL3FoNnR4dDVXbkh5TEFHR04wNFlSNjFZaWwzSXBUeXByOTZvL3oxdDVJaXRFVitoT3Zpb2NtY0ExS3ppRGZqMzVjRkZxWFdISFZTQm1lWDMrTzNHMnlXcDRHTEZrMkZPd3d2VE1EMnptRENkUG5xajRpWWhxcEV3ayswdmdZcVdZWm13KzUvNW9paE9PZ2dVUTJINkZCTXBhWGFQN0tLL3pjN01LVk00M2ZpMlUvM2pRTzROTFA4L0g0Zllwa0hmU2RhTWk3aGhCQkZSM2pWT1VWckZOdTMzdHNXNHNmbnJuMXUzbS84VmVjcjZMUXNha0VjdTNJSEh1MzBrYmppUnUyZTc4ekpybDk4Y3V4TG01WVd0N09yU05GUzM1bXlXL2p2NmhyRlhkNHd2TSs4TENmSzRvZE9ZQVhBYm54L1d6MEVPbm5PejlTR0kxWWZyTlBKSkpBdUxmVHlEMkZnM3hnREwwdHNOR0xISDVUWERRaGhSbTBRZUlDRGlKcWR6bXZTM2VBd1g2NE1lcUhPYTJYY0F2Ny9tMTYxeGcwVHpscWNzZzU4Tkc1SzFsZUk0MXo2T3ZjRU15dGs2Q2xlcVhyUWwzRUkwNThWM0N3ZXdNcDBleStQTWNCbVo1NFYyR3RoZ0dVR05zY1dveHhrS3g4V0NQai9QL3J6RHJjWnp0ZkJSSlR5bEdpWmRnRi91c1h6dmxJdFRlUjB5K244MjhtVDczOEdvdVVqMGJjWUwrT2JsMHI0ZnBoQk1FK3FHL3VKcmdQVXE1ajFjSDBIaCIsIm1hYyI6Ijg0NjY5NTAxNjYyZGQ1MDUzZGM4NGNhOTMzNTc0MmQxYjVkYTdiMWNmMDRmOGRiNDg1MmFlNjI5ZmUyYTI3OTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+