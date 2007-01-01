Юрист из Жуковского района поплатился за невыполненную работу

Мужчина серьезно ошибся, решив, что можно взять деньги и не выполнять своих обязательств, сообщили в региональной прокуратуре в среду, 10 августа.

Он заключил договор с клиентом на оказание юридических услуг, получил оплату, а после просто перестал выходить на связь.

В суд было направлено исковое заявление о расторжении договора и взыскании денежных средств.

В результате договор был расторгнут. С компании в пользу клиента взыскали не только уплаченные деньги, но и компенсацию морального вреда, а также штраф за то, что проигнорировали требование вернуть средства добровольно. Общая сумма взыскания составила 180 тысяч рублей.