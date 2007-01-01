В Сухиничском районе огородили и продезинфицировали колодец

Администрация деревни Белилово нарушила требования законодательства по эксплуатации объекта водоснабжения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 10 сентября.

Колодец своевременно не дезинфицировался и не был огражден, что создавало угрозу для здоровья жителей.

Лабораторный анализ проб воды подтвердил, что ее качество не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

Для устранения нарушений главе администрации вынесли представление. Предписание было исполнено: проведена дезинфекция воды и установлено ограждение.