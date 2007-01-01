Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Сухиничском районе огородили и продезинфицировали колодец
Общество

В Сухиничском районе огородили и продезинфицировали колодец

Дарья Джуманова
10.09, 14:15
0 355
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Администрация деревни Белилово нарушила требования законодательства по эксплуатации объекта водоснабжения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 10 сентября.

Колодец своевременно не дезинфицировался и не был огражден, что создавало угрозу для здоровья жителей.

Лабораторный анализ проб воды подтвердил, что ее качество не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

Для устранения нарушений главе администрации вынесли представление. Предписание было исполнено: проведена дезинфекция воды и установлено ограждение.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InQ4RlNFM3l4TWViY1k3YzNyQVlMNmc9PSIsInZhbHVlIjoieFlRNXd2ZzU2bWlQeGUxK1dMaUdLbWtnQmcrVVV2QnRnNmtBTi9VeW1PNmNRZmpTNXp5YTgzbVR5czBvT0VhMTFyTC8wVHArL3JpNThvNU8wZERpMUIzeWFHSDZqUEhUajQ2MUlkUUQrWitvdVVCbmR0cXFLeWszV1RhaFM1eUtQK1J2ZmlNa3R6dVIxbE5mMUNDVkwzYm5yalk4T290NUxoL2J1UkY0MUdFamllWlBCMHcxRVU0cEJCRHozaWZ1em93ZkZNaVRUa21sZURyeDhUMVkrc1pueGpCeHYrU1BxMndvTmN2akM4aTJzRGt0ZnFyYXc4NklPclR3N1NnTUdYT3RCN3JVYm51NVhFNzZVOVp6RHM3QUlNVHA0ZFpPT2xLOXh5S0FzS2lUZVZTeDVBWlQzZkFJeWJ0dnFXZ2N2ZkFKY081L01UNTNSUThwQy9JUUwyTUNHaHhkYjVxUGRxejVWczBTelhveWVlaUI5RU5rL25IcExKWXM3NFJ4WGF5c0ZhWndiRXFLcVplRG1IdGFBd2dWSGFiYmJaV05SOEVkM3JwT2hyeithdVJlVmRZdzVXcXZTbVZ0QmJVciIsIm1hYyI6IjljMmEwZDEwYWFhOTI3NzhmZmE2YTUxMmVmNzkzOGRlMmY1NjA3ZTMxNTVkNzI1MzM4NTBkZTQ4ZmUxODA3NTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFNZzBiTGxKbGtDQ1phRGxyUGxIdWc9PSIsInZhbHVlIjoiMXlzbHB0S3Mzcy9ycEZ5MndsT0FwMjBTREJYaEpjNHlEQXJna1YvT0xqVjQycURhN3hBdm9sOG1ldDFvYmdPRHBZMEgvSHBtaEs3MnZmbFZUZ09hRGM5Y2ZHdzV5bkMwT09PY2FETXVaNEpMRjJvOHJhSHo3VnVhZjlMNXhYa3lCOUR3QzZKSS9NaHdDcXRhK2xTU2MwN242SmRjZXlZSjZIdVY0NFA1L0ZVT2daSXdpOUpiWThQbWxhK0JKWEYzTnJUcmpMaTFnQUhIVFJyd3FjeXhjVjE1eHpYUkxIUlJRRFdGcWRuSkRVTjVrNEVEdzVUZVdVU2RjSjNJaVNDK0hBMnVXTGU3N0ZmdmVnNDFKR1pvZVc0Z2FhNURsdW0vYzlRWWVlczBpSFptYnBtaTZxcmFIZmJtcWxsOE00YjVyL1NibVlRVWs1eTFrVk9WdkUxSVY3TVN1Ym1pOXIrNStQbkltUjZhUFIrQ1F1cmdJN0FvWm9LY3FIdHpycDhTV2FJZURHdGtpVHVKL0tqYVhQYVBGcmNtQTBCZW1Ybmpta0dVTmhyUXM4QnMzVHNDUHdJbTdrdHdObGxiOWpRVEZmYmlrcXlRUFR3TFQxME4wWkduLzl4cWREQndFOGdWNXVVRnJHK0lSb00zOE03ekRRREFEdWI3ZmwyeEhCd240bFJQaDlPY0hSYjZGcXYyTGRNT3hJbkViaGhIaEZzbWxNaHBWamtrVFpLQmd5NmhUOGtoU2Q1amNBWlg2RXlZUW4zNzcwSWpweHNEbUlQU3FxbVMzdlV1SEpTTWVhNUx0MnFJYUtHRnRVS1p1djZMby9KbU8vUjlMaEJoZ09odSIsIm1hYyI6IjViZWM1Njc1YzM3YWY0MzYyZDJkYmNmMTljNGE0MWMwYTdlMDVlMDA1MmIyYjJmMjNjNTYzZmI2NzRhMDFhZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+