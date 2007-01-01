Заросли на обочинах Спас-Деменска перестали закрывать обзор знаков водителям

Кусты и деревья вдоль местных дорог разрослись так сильно, что закрыли обзор дорожных знаков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 10 июля.

Оказалось, что администрация района заключила контракт на содержание дорог с местным предприятием, которое должно было следить за обочинами. Однако работа выполнялась недобросовестно: растительность не выкашивали, и знаки постепенно скрылись за зеленой стеной.

Прокуратура вынесла представление организации. После этого работа была выполнена: обочины расчистили, и дорожные знаки снова стали видны водителям.