Заросли на обочинах Спас-Деменска перестали закрывать обзор знаков водителям

Дарья Джуманова
10.09, 13:03
Кусты и деревья вдоль местных дорог разрослись так сильно, что закрыли обзор дорожных знаков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 10 июля.

Оказалось, что администрация района заключила контракт на содержание дорог с местным предприятием, которое должно было следить за обочинами. Однако работа выполнялась недобросовестно: растительность не выкашивали, и знаки постепенно скрылись за зеленой стеной.

Прокуратура вынесла представление организации. После этого работа была выполнена: обочины расчистили, и дорожные знаки снова стали видны водителям.

