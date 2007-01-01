Ульяновцы помогли разыскать могилу красноармеца его родственникам из Чебоксар

Администрация Ульяновского района оказала содействие в поиске могилы красноармейца Николая Семёновича Львова, захороненного в селе Медынцево, его родственникам из Чебоксар. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе правительства Калужской области.

Родные погибшего, который отдал жизнь при защите калужской земли от фашистских захватчиков, долгое время не имели сведений о его судьбе. После установления последнего места его пребывания они начали поиски захоронения.

Внуки Николая Семёновича Львова побывали на местах его последних боёв и поблагодарили за предоставленную информацию об участии их деда в боевых действиях. Они также выразили признательность жителям района за сохранение памяти о воинах, погибших при освобождении Родины от фашистов.