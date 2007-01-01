Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ульяновцы помогли разыскать могилу красноармеца его родственникам из Чебоксар
Общество

Ульяновцы помогли разыскать могилу красноармеца его родственникам из Чебоксар

Дмитрий Ивьев
10.09, 10:01
0 79
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Администрация Ульяновского района оказала содействие в поиске могилы красноармейца Николая Семёновича Львова, захороненного в селе Медынцево, его родственникам из Чебоксар. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе правительства Калужской области.

Родные погибшего, который отдал жизнь при защите калужской земли от фашистских захватчиков, долгое время не имели сведений о его судьбе. После установления последнего места его пребывания они начали поиски захоронения.

Внуки Николая Семёновича Львова побывали на местах его последних боёв и поблагодарили за предоставленную информацию об участии их деда в боевых действиях. Они также выразили признательность жителям района за сохранение памяти о воинах, погибших при освобождении Родины от фашистов.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVuZk9WRjRRNGhPUDlGV0M4ZVBZOVE9PSIsInZhbHVlIjoiMmtxdHBzOWxhMXFQekF6V05FRDhSRDRoYlRLVWc4TXFsRjNtM3F2QVcvZExybUNHbHl5WkMvQXd4T0lPWHZaTTNmcWpoTCtEczAvaHFLeHkzQnppdThicytXVEZLY0x6ZU5OanVNMEdRZjAwSFI1Z2dpVlA4WUpuY1R4ODE5eU9PUkVpYkthQmZFUUVDWVgxT2haMFZocDl0MFM2blMzZmNKVkJoWHhoUDBod2ZRNG5VM2FLREZCMldXOVY3bTdMR0gxM29BeGRyR0FON3RWa3JKeXo4VXN1SkhRdW0yWVdWSmx2Vkd3UllBc3RnVHNqY3VhSHFwbWRaQ2tKYWYvWFRwQ0t0cGN2aDdzTlRHVExsVkFYK2kzQld5aUJwVEM4NU96clM1U1FjTytteERYVUlKcDE1RVB0bExySnpTa1V2M0RHZk1QMGpWTGNNaGxLQlNySVorTEFZMGpwVVhyOTRraXhjMGQ4UHdhRHEvZExOckZVMlVpb1NIYk1OM0F5NGhCQUd4WWZCRzJDeVUzVStvTk1JbkNCcURDVTZOZmVkL2dBT3k1L21kMFhJeENvUlBNTmNiTm43azlBWDBtbiIsIm1hYyI6IjE3NjdjNTI0ZDcwNTU3MjE5MWE4NWM0YzczOTBkMzIwMjM1ZjAyOTEzOTFlMGM4YzE2ZTYyNmZmMGY4NWNlNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlUwc3ZBZXJKaGJSTHJVTTdzcWlJQWc9PSIsInZhbHVlIjoiRUwwQjR0U0pHaElCcVBJZmhCVkFnKzkwK2hvOUlhWUdCMHl3dlNINnB2TWd6VlNGN3BPdTNjQUN2QkphZ2dCSXVRTzczUldRQ3VadXhsNGVoY3JveDJjN0dSL0o5NUhQbDFKemlhRit1VXVkdG9xWjkrVU1MOXYvQlFwWWJveGFGaERmdXNGKzdmbW1mQ0g0NEROUnFkSE96YlV3WHNkaDc2cVNJVk5sWUtSVVoxeWplRWhLbHoxTHQ0eEhRbjdOZUtkTi9vNnBwVlhGVE8yWUhrOXdQOEQ1aGl5eXhWSnFwdEhxL05UeUY2OFF5WXkvNFVRRkhwZ1BQMVdZZ3BwakR6azlvSkRlazBsTW1qb1IxOFNpdFpRTU9pRlFHYWYwREN1RlNhRGtZV3NaSHlBSVhpNlJlUW5uMStIbS8rcTdyUGZBUzFtQXIyT0FPMEN2bkF0Qm1RTU1xbjViK296VHRwTFYzTmxLM0xIVDVLYjFyWjg0MUJBKzlXK1FuTGIrT0puMCtHckppeDg4UFFIbkJoK29VeWpBSWNnRU9pcFhCdmRGZHFwK3hyREx5bmE0RzE3R25GUWVFRE8zaGR4bnMrWW90dU1UeERGZEJ4MHZNcm9zcFdsblVIQzVXcm5qOENmbUpVc05yMlNEMjdpRFovSFFVOGtsWVlJZTJZSGtoMytrclZMdDMrVEVQL29RNFVQNjNHcEJZNWRNNUtNbGQwN29pL0NOU0JXeVFYZms1TDM0R1lTcXlNMHVOQ3QwdFNQY2xNNm1LbmNJYWh2V3NCbHpaRllPdEJBTmpiVkNoOS9yL0lpL0E1cnhOUlk2eEdKM2xOVEtxMVhnOTZJYyIsIm1hYyI6IjQ0ODg5YzNmNjQ5M2VkNWY3ZTg2NmRiNGJlNmZlYTJhNWMwODJhOTA1NmUzNDJlOTZjYjhkN2MzNjIxZTAzZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+