Власти Калуги ждут от горожан предложений по новой остановке в микрорайоне «Веснушки»

Дарья Джуманова
10.09, 12:48
Во вторник, 9 сентября, местная жительница оставила комментарий под постом губернатора в соцсети.

Она спросила, когда появится еще одна остановка в районе. Сейчас жителям приходится идти в начало «Веснушек», чтобы сесть на общественный транспорт.

- Коллеги из управления калужского троллейбуса ждут предложений жителей города, где хотели бы видеть остановочный пункт. Укажите, пожалуйста, адрес с пометкой на карте, где бы вы хотели, чтобы была остановка, - ответили в горуправе.

