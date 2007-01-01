Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Боровске школьный автобус планируют запустить во второй четверти
Общество

В Боровске школьный автобус планируют запустить во второй четверти

Дарья Джуманова
10.09, 12:32
0 219
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 9 сентября, местный житель оставил обращение под публикацией губернатора.

- Здравствуйте. В городе Боровск второй год не могут запустить маршрут школьного автобуса, потому что город не может или не хочет поставить нужные дорожные знаки. Помогите, пожалуйста, - написал он.

На обращение отреагировал глава администрации Боровского района Николай Калиничев. Он пояснил, что ранее маршрут не был согласован из-за замечаний со стороны Госавтоинспекции.

Для устранения недостатков была проведена значительная работа: выполнили асфальтирование разворотной площадки, усилено уличное освещение и проведена обработка зеленых насаждений вдоль будущего маршрута.

Глава администрации также сообщил, что в начале сентября запланирован выезд комиссии для приемки выполненных работ. Если проверка пройдет успешно и маршрут получит положительное заключение, школьный автобус будет запущен. Ориентировочный срок — вторая учебная четверть.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5OcllVSVd5U24yWndaUmV0OTF5UGc9PSIsInZhbHVlIjoib1FrMFJ3WTFvTUNyUnBSUW9aVS8vVTE3RzNCZ3VuemRENUVpSHp3K1BYb0htc0JRekFnNzZ2aGVhaGhlY0crWENRcmVIS2JraTZIS3hhR0JHL2xMaEJabVY0elM2ZWxwTmorY0NuVEQxK21WREpEMDF4T1pDYTVvVHZmM082VnNxNEZYUWZ1NEVLMnBQb2tlaDh2UE1EOXo1RVU2UG5hNlBwdHlvMjU4c1BOMUZVWk1rQnJjT1N2U2xCWlJYZytMS0JJdklsQ3hSREZ0Ymw3QnREYlBJRGFtVFRWZGdpdm5taEtzZ2IzaDM0L2dNb0xOSHZ0bFdQa0E2SmhvNW1KRC9uZUJxenBGM25zQ1VFK0NaZERYc1hXeGhveDBwMWIvdGg4eDNCSUVrM3VMUG80eC9HTXQvVVh2ZFlMWHBsZnZidmswemZsVS8vR0N0b1RKUmVPM3IvalhQWHlaN3ZDRk92QlY5YVE5bk95ejdnL0d6MUF0MzJ2OURQdEVGRDg2ZWZJcXVOUDZMS2Jnc2Vudm16c3lWM1RqTXozdHcyRUJxTmxtMWNCRTRwYnlOZVpRUnA3VHVTblU5MkpLY2kvSCIsIm1hYyI6Ijg0MWMyMDc5NDU2ZDIwOWE3MjVhOWQ3MzJhMzQ0NjU4NmE5MzkyOTY0ZmY3Y2QwZTNmYjY1Y2UyN2I2NzEwMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im4xc1pGdjJWVVdubkVVSGdYSW1VY1E9PSIsInZhbHVlIjoiUzRzT0FXVnJmY3dnRmJTRG5rZjNVRm40MzkwdEo4UVM1cGcxclkxN2F1Wlljbko4ZWIyUDZnbjJKNTY0aHB6bWs5RnNkRlkrOHg2UytBQWtGRnVJYW1hVXloY0d0a2Uralh6Z1kzeWxpK3JsNy9SNk5OUWFuQ1VNcVltV0tCaFQ4NUN4Zi9JN0Q2WDYzcEN6RVRJOGNNR1p3aFlNMFhKM2xiNE02S0RyL1dBem8zVnNVV25zS2d4WVRCU1dOZUxPQkZHQVp4Yjg3blppaHp2eFdZdHl2aW9Od243eW42ZCtkaW1xRDZTR1YvS1IvREwycFNOV3JPb0NldWkzaEVSOXRsdlRZdVhyTFRtMTZqbzNpSW83ekRiam05K1JvUVNMcTNFVmVrM0xPT24vSWR2bUdOWi9lUk1Gb1dUaWRheFREMFRabkNiYU9rWndMTFNTdythRWFHdEN3TTZjMHBuT3kvZ0NlYk9EcGpGRFBXU2FJSU5Ldkpac2xKNHNVTDVJQkFGekU2Q042ZUtmVnN0ZjEzbHovVXBGUXYwVGFhakRaQ2VkUUdjZGpEZVV6aWlkQk9Rck5NMjVHMzQ5OCs0TUJrV1pLSGljZ3JGNUYrZVNKb3pmRDQxNHJMN1dOaDVNOTJqQWRnRk5MeEJtZlRBSTlwYWE3RVZ4d013QUFrcTBWZG55WGZpTGZ1QytNN3FrdmY4ZXdYMDVJTnNTTjBsL2M3cWxzbExwaWJEclpmQ2dzQ3VCaTdCZWpITHZmSXdoRmEyVXY3VW9Qb3E3TFVPeTNNbGw3OEZ3eDJ5MGF4VHUvbU1ub0NGdFI1SUZMS2xjNnArYU9yWnY3b00zT1NsWiIsIm1hYyI6ImEzZDNmNDgwYTUzNzZhOTU1Mjc0ODMyMWFjZmE4Mjc3Y2E2Nzk5YzJhZmU1OWNlMzQ2NWU3MzAyZDAyOTA1ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+