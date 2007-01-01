В Боровске школьный автобус планируют запустить во второй четверти
Во вторник, 9 сентября, местный житель оставил обращение под публикацией губернатора.
- Здравствуйте. В городе Боровск второй год не могут запустить маршрут школьного автобуса, потому что город не может или не хочет поставить нужные дорожные знаки. Помогите, пожалуйста, - написал он.
На обращение отреагировал глава администрации Боровского района Николай Калиничев. Он пояснил, что ранее маршрут не был согласован из-за замечаний со стороны Госавтоинспекции.
Для устранения недостатков была проведена значительная работа: выполнили асфальтирование разворотной площадки, усилено уличное освещение и проведена обработка зеленых насаждений вдоль будущего маршрута.
Глава администрации также сообщил, что в начале сентября запланирован выезд комиссии для приемки выполненных работ. Если проверка пройдет успешно и маршрут получит положительное заключение, школьный автобус будет запущен. Ориентировочный срок — вторая учебная четверть.