Передвижная стоматология приехала в Полотняный Завод

Сейчас стоматологи принимают детей из школы №1, проводя осмотры и лечение.

- Каждый день около 20 маленьких пациентов получают необходимую помощь, - рассказала 10 сентября министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова. - За первые пять дней работы было осмотрено и пролечено 102 ребёнка.

По ее словам, передвижной комплекс позволяет снизить нагрузку на поликлинику и предоставить возможность получить качественную стоматологическую помощь без отрыва от учебного процесса. После завершения работы в школе №1 комплекс продолжит работу в школе №2.

Она призвала родителей детей не отказываться от осмотра в школе, так как на приемы приезжают опытные специалисты.