Автовокзал в Кондрово откроется в ближайшие дни

Местный житель Владимир спросил губернатора Владислава Шапшу, когда откроется автовокзал в Кондрово после ремонта. Вопрос он задал 9 сентября под публикацией главы региона.

- Здравствуйте, почему в Кондрово после ремонта так и не открыли автовокзал? Скоро холода начнутся, людям так и ждать автобус на улице и без туалета? – написал он.

Глава администрации Дзержинского района Егор Вирков ответил, что ремонт уже завершен. Автовокзал откроется в ближайшие дни. Позже там появится еще и буфет.