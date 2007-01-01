Афиша Обнинск
Общество

В Воротынске просят перенести мусорки подальше от детского сада

Дарья Джуманова
10.09, 11:19
Во вторник, 9 сентября, местные жители оставили жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Мусорка в центре поселка Воротынск, рядом детский сад. Помойка привлекает насекомых, птиц, грызунов, которые могут переносить инфекции. Это опасно для жизни и здоровья наших детей и людей, живущих рядом с этим ужасом. Просим перенести мусорку от детского сада, - написала одна из местных жительниц.

Глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев сообщил, что мусорные контейнеры будут перенесены с территории детского сада до конца текущего года.

