В Воротынске просят перенести мусорки подальше от детского сада

Во вторник, 9 сентября, местные жители оставили жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Мусорка в центре поселка Воротынск, рядом детский сад. Помойка привлекает насекомых, птиц, грызунов, которые могут переносить инфекции. Это опасно для жизни и здоровья наших детей и людей, живущих рядом с этим ужасом. Просим перенести мусорку от детского сада, - написала одна из местных жительниц.

Глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев сообщил, что мусорные контейнеры будут перенесены с территории детского сада до конца текущего года.