В Перемышле уже несколько дней течет канализация

Во вторник, 9 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте, это Перемышль, улица Гагарина. Второй день под окнами жилых домов течёт река канализационных отходов. Берет свое начало из колодца у детской площадки. Вонь страшная. Мер никаких не принято и сегодня.

Утром в среду в региональном минстрое пообещали, что специалисты Водоканала оперативно выедут на место для проведения обследования и принятия мер.