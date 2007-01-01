Афиша Обнинск
Общество

В Перемышле уже несколько дней течет канализация

Дарья Джуманова
10.09, 10:56
Во вторник, 9 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте, это Перемышль, улица Гагарина. Второй день под окнами жилых домов течёт река канализационных отходов. Берет свое начало из колодца у детской площадки. Вонь страшная. Мер никаких не принято и сегодня.

Утром в среду в региональном минстрое пообещали, что специалисты Водоканала оперативно выедут на место для проведения обследования и принятия мер.

