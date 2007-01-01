Жительница Калужской области жалуется на рекламный беспредел в подъездах

Во вторник, 9 сентября, женщина оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- В Воротынске прямо на общее имущество МКД клеят объявления купли-продажи, ремонта и т. д. Это подходит под статью порча общего имущества (испорчен внешний вид, клей не отмывается). Рекламщики обнаглели вконец, то же самое в подъездах у почтовых ящиков. Зачем установлены металлические двери на подъездах? Открывают своим ключом подъезд, разбрасывают в п/ящики и наваливают на подоконник. А ведь это угроза пожара. Пожалуйста, примите закон КО, что портить ОИ МКД и бросать рекламу в п/ящики категорически запрещено. Пусть выпускают рекламные буклеты и оставляют в общественных местах, - написала Ольга.

На жалобу отреагировала Государственная жилищная инспекция Калужской области. В ведомстве пояснили, что наружную рекламу можно размещать только в специально отведенных местах, например, на информационных стендах.

- С некоторым заказчиками рекламной кампании можно договориться по-хорошему. Достаточно позвонить по номеру из объявления и объяснить возникшую ситуацию для её разрешения. Если ваш вопрос не будет решён, то необходимо уже взаимодействовать с органами внутренних дел, - добавили в ведомстве.