Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жительница Калужской области жалуется на рекламный беспредел в подъездах
Общество

Жительница Калужской области жалуется на рекламный беспредел в подъездах

Дарья Джуманова
10.09, 10:31
0 583
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 9 сентября, женщина оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- В Воротынске прямо на общее имущество МКД клеят объявления купли-продажи, ремонта и т. д. Это подходит под статью порча общего имущества (испорчен внешний вид, клей не отмывается). Рекламщики обнаглели вконец, то же самое в подъездах у почтовых ящиков. Зачем установлены металлические двери на подъездах? Открывают своим ключом подъезд, разбрасывают в п/ящики и наваливают на подоконник. А ведь это угроза пожара. Пожалуйста, примите закон КО, что портить ОИ МКД и бросать рекламу в п/ящики категорически запрещено. Пусть выпускают рекламные буклеты и оставляют в общественных местах, - написала Ольга.

На жалобу отреагировала Государственная жилищная инспекция Калужской области. В ведомстве пояснили, что наружную рекламу можно размещать только в специально отведенных местах, например, на информационных стендах.

- С некоторым заказчиками рекламной кампании можно договориться по-хорошему. Достаточно позвонить по номеру из объявления и объяснить возникшую ситуацию для её разрешения. Если ваш вопрос не будет решён, то необходимо уже взаимодействовать с органами внутренних дел, - добавили в ведомстве.

Лента настроения
3 оценили
33%
0%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1QQmJrV0wzZ3RTKzgxeGg3NHhzaWc9PSIsInZhbHVlIjoiTGxmNHBMMkgwbXBrRWxJY2ljZlRvN2ZhRkNIaEprRTcrVExjYTNiMEIyMG52YUFEY0ZPbTc1ZHZ4Q3cyVTJOWXBoa2g4eVB2SnkyOWhxaDdCV1djVUlPVlcvUm5KZTVpWTI0NUt5Z1d5bFhLeEFpS1RQdjJqVEh1dUgxeGtGaXo3alBJOVNCK28wdTdvTzJoMlM5aEdMb092Q2VrTkY5NTFleWcza293d3VSQWZrZVdreEJCOENTczF4bndKeEZxajNVTTExQXhPSzArdURxWkVtb1VWay9uWWdJYzFBYXFBTzJNVHhrN3k1Z0pKTTV4bEhVVFZja1VVQU92S2VZbmJDS2ZiaGVRRnNsQ0dCNnFsc09NekJLc09jdnZ5aGxkZHpBSVRKbTE1UEE0cUoxWVRGYkxIbW5aWG10L1RqU0pYMkFmRkpIU2xReXVNUGJDNEZNeW8rS0VoTEkwdkhCRnVwV1d6R2ZKaWtHcUQ4d0FSUzR3dStoVDlJS1FKQmpVQm9rU1I2ZDYxU2ZQdW51UmlYV2wrQ0hCcVBwV2tMQytxWEZ3dStlQzJUK00rZ0xZK1poWFFVYXlDZDlrSjB3TCIsIm1hYyI6IjRhNTA3YTE2Mjk3NzE2NDFjNmNiYTIxMzMyOWM1MDQ2MTExMmE0ZjRmZmJkNzQyNzJkYmExMmFiMDM0NjQ1M2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imx6eFRjQ2JjcUY3QkhPQWs0OGxxQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiSDZXOFR2ZXQxa3plUEFVbUdXVTdGaFgyL0UvbDJsMTRucThsV3FzY0V3WFNKazNDVmdKWGI2RENXSHkyaFpEaXRDdmNscm5hUkJnN3F1L1B4ZEFJN3krWjlQNTN5TFRFWTR1dHhLZzIrZjhlQzB4NENUV2ZhMVJlSytZSUJ0UmJFczg2L1VYTXZxWEtUaDY2NG96SjN1RGlkRU9oOHNJSk9seDdrRmlySmVTQ2NHOXpQbEVpUTFpc3cwSUpvL0xlYTZBOUYvaWhrb2RIRW1ydkk2SkRKMm9KVjFCaGZsK3B2NmEwZGpPbkxIeXB6M0RsODlWS1g1OCtVTWkrQTJtUnpPK1RQMGdQcWI3RW0xV3pXZ3NjemR2L0d6S3NrR2FuZWNQNlNFME8vVHpXRHFJQTJhUVpaSFNwMmdFTWVKQ0MwTllGNDZmd1Z4d1dVM2J1QnFmczNsMFVZa0d5ZStFMUxzTDFOeC8rSGR3U1VuRThVaUFnb2JwYUhOeWJUbnJHamJMdWw5U2RWTjUxaDR3OXE1VmY2R2VQZXRPN0tJMlhvYkpmZ0huNmd6YW1zMjh4YzFGYUd5T3JEeXhkZDZjZHlrWC9BcG9UQ0szcmx4a2haUHRIRWNXU3BZYmxzWmJpWmw0Q0R4NzVud1NsbDFPNDY4RWNmS0RWL2dGYzNIL1VJUHorTlptUGpHd1lTbUZwbzl1bW5SRDFQbmNyeG04dnJMdi9RKzNXN3lCWkFxQnBjZnRWY1crZnVrak82bTRTaUh0OTNiaEdUc05NajVJckdnSW5vc25Cdkx4RUNuZm1rckUwSVFVMVp1M2RPNjVBQ3RFTFJ4TU1obkZPajI5ciIsIm1hYyI6ImFjNDFmMmUwMzVjNWRhMGExZDliNTY3NzRkNTE3ZmMwNzIyOGI4YThhZTc1NTdlZmM0NmZkY2Y2MmNhOTQxODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+