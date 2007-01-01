Афиша Обнинск
Калужанам предлагают чаще использовать инициативное бюджетирование
Общество

Калужанам предлагают чаще использовать инициативное бюджетирование

Дмитрий Ивьев
09.09, 20:50
Этот механизм финансирования можно применять для проектов, которые жители региона хотят реализовать на местах.

- У нас есть действенный механизм решения вопросов жителей – инициативное бюджетирование, - заявил во вторник, 9 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша. - И сегодня на эфире были просьбы, которые можно решить с его использованием. Например, по строительству сцены для общественных мероприятий в поселке Пятовский Дзержинского района.

