Калужане стали меньше жаловаться на здравоохранение и дороги
Губернатор Владислав Шапша подвел некоторые итоги прямого эфира, который состоялся вечером во вторник, 9 сентября.
Это было десятое общение главы региона с жителями в подобном формате.
Он поблагодарил калужан, которые говорят спасибо.
Отмечается снижение количества жалоб на систему здравоохранения.
Также стало меньше жалоб по ремонту дорог в Калуге.
- В нормативное состояние привели 85% городских дорог, - подчеркнул Шапша. - Да, приоритет - улицы с высокой загрузкой. По участкам в небольших микрорайонах последовательно работаем.
Также губернатору понравилось, что многие руководители муниципалитетов и ведомств оперативно давали ответы людям.