Калужане стали меньше жаловаться на здравоохранение и дороги
Общество

Калужане стали меньше жаловаться на здравоохранение и дороги

Дмитрий Ивьев
09.09, 21:30
0 256
Губернатор Владислав Шапша подвел некоторые итоги прямого эфира, который состоялся вечером во вторник, 9 сентября.

Это было десятое общение главы региона с жителями в подобном формате.

Он поблагодарил калужан, которые говорят спасибо.

Отмечается снижение количества жалоб на систему здравоохранения.

Также стало меньше жалоб по ремонту дорог в Калуге.

- В нормативное состояние привели 85% городских дорог, - подчеркнул Шапша. - Да, приоритет - улицы с высокой загрузкой. По участкам в небольших микрорайонах последовательно работаем. 

Также губернатору понравилось, что многие руководители муниципалитетов и ведомств оперативно давали ответы людям.

