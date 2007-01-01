Владислав Шапша обратился к зрителям своего прямого эфира
Губернатор Калужской области отвечал на вопросы жителей региона вечером во вторник, 9 сентября.
- Все мил не будешь. Я прекрасно понимаю, что есть часть людей, которые скептически относятся к тому, что мы делаем, к тому, что я говорю здесь, - заявил глава региона. - Но это не повод опускать руки. Это повод лишь крепче сплотить наши ряды и идти вперед. Спасибо за внимание, спасибо за то, что были все это время с нами на связи, за то, что давали обратную связь, чтобы мы тут не дремали, немножко нас взбодрили, покритиковали, а мы после этого пойдем дальше работать. Спасибо.