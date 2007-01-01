Владислав Шапша объяснил проблемы с мобильной связью в Калужской области
Жители региона жалуются на перебои с навигацией, связью и мобильным интернетом в последние месяцы.
Во вторник, 9 сентября, о причинах этого во время прямого эфира сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Проблемы эти возникли в связи с тем, что у нас сегодня происходит специальная военная операция. И что сегодня нам приходится бороться со многими угрозами вашей, Юлия [девушка, задававшая вопрос – прим.ред.], и других жителей Калужской области жизни. И поэтому, несмотря на некоторые неудобства, мы вместе с нашими правоохранительными органами продолжим делать всё для того, чтобы ваши жизни сберечь и не подвергать опасности. Поэтому набирайтесь терпения и с пониманием отнеситесь к тем решениям, которые мы принимаем, - заявил губернатор.