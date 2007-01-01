Афиша Обнинск
Шашпа поручил открыть мемориалы участникам СВО по всей Калужской области
Общество

Шашпа поручил открыть мемориалы участникам СВО по всей Калужской области

Дмитрий Ивьев
09.09, 20:39
1 356
Об этом губернатор Калужской области заявил во вторник, 9 сентября, во время прямого эфира.

По словам Владислава Шапши, мемориалы должны появиться во всех районах нашего региона. Подробности пока не сообщаются.

- Ребятам, который сегодня воюют, или которые, к сожалению, не вернутся уже к нам, обязательно нужно открыть мемориалы и памятные места, - заявил губернатор Калужской области. - И дань уважения всем героям этой специальной военной операции будет оказана на самом высоком уровне, поверьте мне.

