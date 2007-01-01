Афиша Обнинск
Общество

Губернатор проверит обещания минздрава улучшить доступность детских стоматологов

Дмитрий Ивьев
09.09, 20:08
На прямой эфир с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой 9 сентября калужане прислали и несколько вопросов про детских стоматологов.

Так, Ирина Юркова поделилась, что родителям маленьких детей хотелось бы решения вопроса с бесплатными детскими стоматологами.

- Вылечить молочный зуб ребенку стоит 10 тысяч рублей. Запись в бесплатную — за 2 недели. Полгода записываю через приложения и госуслуги, — поделилась женщина.

Глава региона отметил, что по информации Минздрава области, уже в течение месяца на работу будут приняты еще восемь профильных специалистов, в том числе и молодых.

- Вопрос детской стоматологии сегодня одна из важнейших задач регионального Минздрава. Специалистов найти непросто. Но с конца августа на приеме уже работают дополнительно 2 специалиста, оборудованы новые рабочие места. Перестроена работа смотрового кабинета. Вот в конце сентября проверим насколько успешно Министерство здравоохранения решит этот вопрос, - пообещал Владислав Шапша.

18+