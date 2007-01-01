Афиша Обнинск
Общество

Шапша потребовал от калужских чиновников выполнить просьбу ветерана ВОВ

Дмитрий Ивьев
09.09, 20:00
Калужанка Ирина Токарева в ходе прямого эфира с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой рассказала о том, что из-за необустроенной дорожки ее 98-летний папа - ветеран Великой Отечественной войны уже не раз падал.

Дорожка плохая и особенно сложная ситуация складывается зимой, когда асфальт дорожки между домом ветерана и отделением банка обмерзает. Из-за скользкого налета люди в этом месте улицы падают нередко, особенно пожилые.

- Дмитрий Александрович, нужно посмотреть, что там и исправить ситуацию. Найдите, пожалуйста, возможность и для ветерана Великой Отечественной войны благоустроить эту небольшую дорожку. И доложите о выполненной работе мне лично, - обратился к градоначальнику Дмитрию Денисову Владислав Шапша.

